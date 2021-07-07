Александр Дрозденко: абсолютный приоритет — жизнь и здоровье ленинградцев

«Точно также сегодня каждый, кто принимает для себя решение — прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что введённые ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию — оказались действенными и темпы вакцинации в регионе возросли.

Однако ситуация с коронавирусом остаётся очень напряженной: болезнь молодеет, отличается более стремительным течением, требует более интенсивного лечения. И единственным выходом из ситуации остаётся прививка.

Александр Дрозденко сообщил о начале ревакцинации (прививок для тех, кто привился более чем полгода назад) и рассказал, что сегодня сам прошёл эту процедуру.

В настоящий момент в правительстве Ленинградской области готовится новый пакет антиковидных мер. При этом, как подчеркнул Александр Дрозденко, регион останется привержен принципу «светофора», когда меры рознятся, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном районе.