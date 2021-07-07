Александр Дрозденко: абсолютный приоритет — жизнь и здоровье ленинградцев

«Точно также сегодня
каждый, кто принимает для себя решение — прививаться ему или нет, должен
понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей,
собственная жизнь, которая не даётся дважды», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Глава региона отметил,
что введённые ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры,
стимулирующие вакцинацию — оказались действенными и темпы вакцинации в регионе
возросли.
Однако ситуация с
коронавирусом остаётся очень напряженной: болезнь молодеет, отличается более
стремительным течением, требует более интенсивного лечения. И единственным
выходом из ситуации остаётся прививка.
Александр Дрозденко
сообщил о начале ревакцинации (прививок для тех, кто привился более чем полгода
назад) и рассказал, что сегодня сам прошёл эту процедуру.
В настоящий момент в
правительстве Ленинградской области готовится новый пакет антиковидных мер. При
этом, как подчеркнул Александр Дрозденко, регион останется привержен принципу
«светофора», когда меры рознятся, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в
каждом конкретном районе.