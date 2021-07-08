Ко Дню семьи, любви и верности. Президентская библиотека – об истории семьи и брака.

В электронном фонде и на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с множеством электронных материалов как прошлых веков, так и современных, рассказывающих о роли семьи в обществе, методах её поддержки и укрепления, проблемах и радостях, отношении к понятию семьи в разные периоды времени. Читателям доступны исторические и социологические исследования, труды деятелей церкви, философов и юристов, авторефераты диссертаций.

Православный богослов, церковный историк, публицист Александр Бронзов в издании «О христианской семье и связанных с нею вопросах» (1901) из электронного фонда Президентской библиотеки писал: «Значение семьи в нравственной жизни человечества не подлежит и не может подлежать никаким сомнениям. <…> …Семья – своего рода корни, из которых постепенно вырастает великое древо, именно – общество, государство. <…> Важнее всего – то, чтоб между супругами было налицо внутреннее, духовное единение, чтоб их взгляды, убеждения, высшия – духовныя стремления, чаяния и желания были одинаковы. Будет это… – и тогда связь между супругами окажется неразрывною… здесь оба супруга действительно станут одним целым, составят один полный духовный организм».

Именно таким был союз покровителей семьи и брака святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Князь Пётр и его жена так мудро и праведно выстроили свою семейную жизнь, вырастив троих детей и дав современникам и потомкам пример взаимной супружеской любви и преданности, что в 1547 были причислены Русской православной церковью к лику святых. В фонде Президентской библиотеки хранится редкое издание, подаренное учреждению представителями издательского дома «Феврония» и Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома – книга «Идеал любви и верности святые Пётр и Феврония» (2008).

С давних времён ученых занимал вопрос о том, как возникла семья, каковы её роль и сущность. Ещё в V веке до н. э. китайский философ Конфуций говорил, что «государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство, и держится оно на любви».

«…Семья вообще была первой формой единения людей, из которой лишь впоследствии развились остальные», – писал в своей исследовательской работе «Возникновение брака и семьи» (1895) известный немецкий экономист, историк и публицист Карл Каутский.

В книге историка, юриста, социолога Максима Ковалевского «Очерк происхождения и развития семьи и собственности» (1895) история семьи и брака представлена следующим образом: «…Вместо нашей индивидуальной семьи с ея системой супружеских и родственных отношений в начале человеческаго общежития существовала материнская или матриархальная семья, не признававшая никаких других связей кроме как между ребёнком, его матерью и ея родственниками по женской линии. <…> Мы должны отличать её от другой, менее древней семьи-группы, которая называется патриархальной, так как во главе ея стоит отец… <…> Освящение брака религиозными обрядами, придающими ему характер пожизненности и ненарушимости, является отличительной чертой последней стадии его эволюции. <…> Явившись позже других форм семейнаго союза, индивидуальная семья составляет теперь одну из основ нашего общественного строя. <…> Будучи свободно заключаемым союзом, брак стремится также обратиться в союз лиц, основанный на равенстве их взаимных прав и обязанностей. <…> Эта обоюдность привилегий и обязанностей сообщает индивидуальной семье совершенно новый характер: она становится союзом между равноправными лицами».

Семья крепка не только равенством, но и нравственными основами – любовью, верностью, взаимоуважением. Максим Ковалевский привёл выдержку из древнеиндийских сводов законов 2 000-летней давности: «…Лишь на ту жену можно положиться, которая сама по всей доброй воле бережёт себя от всякаго соблазна. Как бы ни была грешна перед тобою женщина, не трогай ея, не бей её даже цветком! – Везде, где женщина в почёте, божества чувствуют себя удовлетворёнными, там же, где она унижена, бесплодны все акты благочестия. – Муж и жена – едино тело. Пусть до конца жизни они остаются верными друг другу, таков главный долг обоих супругов».

Публицист и переводчик Пётр Ганзен в книге «Семья и её задачи» (1903) писал: «Истинная семья может быть основана лишь на фундаменте истинной любви. <…> В самопожертвовании, ради счастья любимаго человека, находят своё собственное счастье. Счастье брака в том и состоит, что человеку позволяют сделать счастливым другого, любимаго человека».