Мусор, борщевик, шум – вопросы для губернатора

К
ответам на их вопросы подключилась глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим.
Жительница
города Коммунара пожаловалась на постоянно переполненное через край пухто –
контейнер для крупногабаритного мусора.
Глава
региона отметил, что это обязанность управляющей компании – реагировать на
несвоевременный вывоз мусора. Людмила Нещадим добавила, что в 2021 году
администрация Коммунара заключила контракт на обустройство еще одной площадки
для установки аналогичного контейнера, что «развести» мусорные потоки.
Еще
один вопрос из Коммунара касался борщевика, который разрастается с невероятной
скоростью, в том числе вдоль Железнодорожной улицы, Строительного переулка,
железнодорожных путей, опор линий электропередач.
Людмила
Нещадим рассказала, что в адрес частных землевладельцев составлено уже шесть
протоколов для привлечения их к административной ответственности за
засоренность борщевиком подведомственной территории. В целом, Александр Дрозденко
сказал, что и по борщевику, и по мусору порядок должен быть наведен в течение
месяца.
Жительница
улицы Карла Маркса, д. 4 в Гатчине обратилась от имени всех своих соседей с
просьбой установить шумозащитные экраны вдоль железнодорожной линии у
Варшавского вокзала. Из-за постоянно курсирующих товарных поездов и днем и
ночью жильцы страдают от сильного шума.
Александр
Дрозденко сказал, что обратится с официальным письмом в Роспотребнадзор для
замера уровня шума. В случае превышения норматива, правительство региона будет требовать
в установленном законом порядке установку шумозащитных экранов.