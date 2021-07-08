Мусор, борщевик, шум – вопросы для губернатора

К ответам на их вопросы подключилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Жительница города Коммунара пожаловалась на постоянно переполненное через край пухто – контейнер для крупногабаритного мусора.

Глава региона отметил, что это обязанность управляющей компании – реагировать на несвоевременный вывоз мусора. Людмила Нещадим добавила, что в 2021 году администрация Коммунара заключила контракт на обустройство еще одной площадки для установки аналогичного контейнера, что «развести» мусорные потоки.

Еще один вопрос из Коммунара касался борщевика, который разрастается с невероятной скоростью, в том числе вдоль Железнодорожной улицы, Строительного переулка, железнодорожных путей, опор линий электропередач.

Людмила Нещадим рассказала, что в адрес частных землевладельцев составлено уже шесть протоколов для привлечения их к административной ответственности за засоренность борщевиком подведомственной территории. В целом, Александр Дрозденко сказал, что и по борщевику, и по мусору порядок должен быть наведен в течение месяца.

Жительница улицы Карла Маркса, д. 4 в Гатчине обратилась от имени всех своих соседей с просьбой установить шумозащитные экраны вдоль железнодорожной линии у Варшавского вокзала. Из-за постоянно курсирующих товарных поездов и днем и ночью жильцы страдают от сильного шума.

Александр Дрозденко сказал, что обратится с официальным письмом в Роспотребнадзор для замера уровня шума. В случае превышения норматива, правительство региона будет требовать в установленном законом порядке установку шумозащитных экранов.



