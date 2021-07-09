Хоровая лаборатория: «Петь вместе – это счастье!»

В течение почти целой недели на площадке Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова хоровики изучали, разбирали, отрабатывали современные тенденции развития хоровой музыки и новейшие вокально-хоровые технологии.

Напомним, уникальный творческий проект «Хоровая лаборатория. XXI век» создала основатель и руководитель Гатчинской молодежной капеллы «Гармония», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Вячеславовна Роганова. Летняя школа хормейстеров проводится в Гатчине с 2014 года под эгидой Ассоциации дирижеров детских и молодежных хоров, также созданной Ириной Рогановой.

Летняя хоровая школа не прерывала свою работу даже в период строгого карантина: в 2020 году она состоялась в дистанционном формате, причем, несмотря на технические трудности, очень удачно. А в этом году организаторам школы пришлось осваивать очередной новый для них формат - теперь уже очно-дистанционный.

От орф-педагогики до хорового театра

Об особенностях Летней хоровой школы-2021 рассказала руководитель организационного комитета Ольга Лукьянова.

- Участников Летней хоровой школы с каждым годом становится всё больше, - говорит она. - В 2021 году на Летнюю школу «Хоровая лаборатория. XXI век» зарегистрировалось 380 участников (160 очно и 220 дистанционно) из 160 городов России и девяти стран (Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Китай, Черногория, Германия и Франция). В работе курсов приняли участие известные дирижёры и хоровые деятели, методисты из России и других стран.

С каждым годом в Летней хоровой школе появляются новые, очень интересные темы, которые становятся своего рода отражением того, что происходит в современной хоровой музыке.

- Каждый раз мы анализируем запросы наших участников, выделяя самые важные, актуальны и интересные, - говорит Ольга Лукьянова. - Мы подбираем преподавателей, исходя из этих запросов и наших собственных пожеланий. Так, в этом году появилась новая, очень любопытная тема сценической психологии, с которой выступила музыкальный психолог, сооснователь центра профессионального здоровья музыкантов Александра Фёдорова (Москва).

Об основах орф-педагогики для учеников и учителей (воспитание и обучение через искусство и творчество, основанное на связи музыки, движения и речи) рассказала выпускница Санкт-Петербургской консерватории и Орф-института (Зальцбург, Австрия) Елена Филимонова (Пермь).

Ещё одну интересную тему - «Современный хоровой театр: от теории к практике» - представила доцент кафедры хорового дирижирования Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, художественный руководитель Донского хорового театра «Отражение» Татьяна Овчинникова (Ростов-на-Дону).

- Хоровая театрализация — одно из популярных направлений в современной хоровой музыке, - говорит Ольга Лукьянова. - Хор представляет собой уже не просто статическую картинку: его выступление превращается в настоящую постановку и сценическое шоу. Хоровой театр — это уже полностью театральные постановки, в которых наравне с вокальным задействовано и актерское мастерство.

Одновременно с Летней школой хормейстеров по традиции проходила и Летняя школа композиторов. Участники Школы под руководством профессионалов всего за неделю создавали новые произведения, тут же разучивая их со сводным Молодежным хором. Среди педагогов-композиторов — известные во всем мире Амброш Чопи (Словения), Мия Макарофф (Финляндия), Алексей Ларин (Москва).

Хоровое искусство — это очень современно!

О тенденциях в мире хоровой музыки и значении Летней хоровой школы рассказала художественный руководитель «Хоровой лаборатории. XXI век», президент Межрегиональной ассоциации дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона РФ, художественный руководитель камерного хора «Lauda» Марина Киреева.

- В настоящее время хоровое искусство во всем мире развивается очень интенсивно, причем происходит это разными путями, в зависимости от стран и певческих традиций, - говорит Марина Маликовна. - Мне кажется очень ценным, что мы при этом не только создаем и развиваем новые направления, но и интересуемся основами. Например, с огромным удовольствием наши слушатели участвовали в мастер-классе «Особенности исполнения произведений И.С. Баха», учитывая, что эта тема на протяжении многих лет оставалась закрытой для нас.

Как говорит Марина Киреева, Летняя хоровая школа даёт своим слушателям самые разнообразные знания, охватывая самые разные направления хорового искусства.

- Просто петь хоровую музыку в сопровождении разных традиционных инструментов — это само по себе прекрасно, - уверена Марина Киреева. - Но хоровое искусство не стоит на месте, являя собой синтез разных направлений. В нём постоянно появляются новые приемы, используются нетрадиционные музыкальные инструменты и необычные способы звукоизвлечения, хор с движением, элементы театрализации или даже целые театральные постановки. В Летней хоровой школе мы отрабатываем всё это на себе — сами поем, танцуем, играем на музыкальных инструментах, сами пишем музыку. В итоге получается такое многогранное, интерактивное, разностороннее, эмоционально наполненное общение и обучение. Особенно это важно и актуально сейчас, когда мы находимся в определенной изоляции друг от друга.

По словам Марины Киреевой, хоровое искусство не только не устаревает, но постоянно обретает новых поклонников.

- Интересно, что в нашей стране постоянно возникают многочисленные хоровые коллективы самого разного уровня и масштаба, - говорит она. - Причем в основном это молодёжь! Людям просто хочется собираться вместе и вместе петь. При этом ни одно другое направление в искусстве не дает такой возможности делать это любителям на высоком профессиональном уровне. И, заметьте, речь часто идет об очень сложных музыкальных произведениях.

Новости из «Вечерней лаборатории»

Ещё одно из новшеств нынешней Летней школы хормейстеров - каждый вечер в её рамках проходили концерты современной хоровой музыки «Вечерняя лаборатория». Участие в них принимали лучшие хоровые коллективы России. Среди них - концертный хор «Перезвоны» (Санкт-Петербург, рук. Лариса Яруцкая), Донской хоровой театр «Отражение» (Ростов-на-Дону, рук. Татьяна Овчинникова), молодежная капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой (Гатчина, рук. Евгений Иванов), камерный хор «Петербургские серенады» (Санкт-Петербург, рук. Егор Лосев).

Музыкальный спектакль «Requiem, или Детские игры» привёз в Гатчину из Москвы детский хор «Аврора» (рук. Анастасия Беляева). Музыка для него написана на канонический латинский текст заупокойной мессы, и каждая часть представлена в форме какой-либо детской игры.

Заключительный день Летней школы был не менее насыщенным, чем предыдущие. В субботу 3 июля здесь проводили последние мастер-классы и творческие встречи, подводили итоги форума, репетировали разученные во время этой недели произведения, готовясь к заключительному концерту.

В рамках заключительного концерта, на котором выступили сводный детский хор, сводный молодёжный хор и сводный хор хормейстер, участникам мастер-классов были вручены удостоверения и сертификаты.

VIII Всероссийская летняя школа хормейстеров с международным участием «Хоровая лаборатория. XXI век» закрылась, но лишь формально. Каждый из её участников повёз на свою родину множество новых идей, методик и личных открытий, которые наверняка прорастут и укоренятся в сердцах многих сотен людей, беззаветно преданных музыке.



