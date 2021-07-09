Музей города Гатчины приглашает!

В большом выставочном зале до 11 июля работает выставка петербургского художника Владимира Зенина, посвященная 800-летию Александра Невского. На выставке представлены монументальные живописные полотна в авторском стиле, а также серия графических плакатов-постеров, повествующих о жизненном пути Александра Невского, его великих битвах за Русскую Землю, служении Церкви и Русскому народу. В этих работах художник обращается к визуальному языку древнерусского искусства, сочетая современные художественные техники с приемами иконописи, фрески и религиозного лубка.

Владимир Зенин — живописец, график, член Союза художников России. Эта выставка — один из художественных проектов, которые художник реализует совместно с российскими музеями. Они посвящены важнейшим событиям отечественной и мировой истории и культуры. Владимир Зенин — создатель серии иллюстраций к поэме «Слово о полку Игореве», к памятнику восточной книжной миниатюры «Макамы» Аль-Харири и галереи портретов исторических персоналий.

В малом зале расположилась выставка фотографий Юлии Кузнецовой и Марии Воробьевой «Лето — это маленькая жизнь», которая продлится до 28 июля.

«Лето — это действительно маленькая жизнь, - считает один из авторов выставки Юлия Кузнецова. - ведь именно летом хочется остановить каждое мгновение прекрасной жизни. Лето — это время путешествий и новых впечатлений, прогулок на свежем воздухе. Только летом можно сдуть с одуванчика белоснежные «зонтики», поймать лучи теплого солнца сквозь листву деревьев, нарвать в саду красной смородины, полежать на цветочной полянке. Лето — это счастье!»

«Я не представляю жизнь без красивых пейзажей, интересных портретов, съемки животных, цветов и интерьеров, - признается Мария Воробьева. - Фотоаппарат почти всегда и везде со мной. Съемка детей, влюбленных парочек, семей вызывает особенно трепетные чувства. Обожаю репортажную съемку и посещаю почти все важные события в жизни своих друзей, коллег, родного города».

Выставку «Курс живописи» представил Центр творчества «Доброслава». В этой экспозиции можно увидеть творческие работы учеников и педагогов Центра. Здесь учат рисовать не только детей, но и взрослых, постепенно переходя от самых простых набросков к сложным, иногда фантастическим работам.