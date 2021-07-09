Музей города Гатчины приглашает!

В
большом выставочном зале до 11 июля работает выставка петербургского художника
Владимира Зенина, посвященная 800-летию Александра Невского. На выставке
представлены монументальные живописные полотна в авторском стиле, а также серия
графических плакатов-постеров, повествующих о жизненном пути Александра
Невского, его великих битвах за Русскую Землю, служении Церкви и Русскому
народу. В этих работах художник обращается к визуальному языку древнерусского
искусства, сочетая современные художественные техники с приемами иконописи,
фрески и религиозного лубка.
Владимир
Зенин — живописец, график, член Союза художников России. Эта выставка — один из
художественных проектов, которые художник реализует совместно с российскими
музеями. Они посвящены важнейшим событиям отечественной и мировой истории и культуры.
Владимир Зенин — создатель серии иллюстраций к поэме «Слово о полку Игореве», к
памятнику восточной книжной миниатюры «Макамы» Аль-Харири и галереи портретов
исторических персоналий.
В
малом зале расположилась выставка фотографий Юлии Кузнецовой и Марии Воробьевой
«Лето — это маленькая жизнь», которая продлится до 28 июля.
«Лето
— это действительно маленькая жизнь, - считает один из авторов выставки Юлия
Кузнецова. - ведь именно летом хочется остановить каждое мгновение прекрасной
жизни. Лето — это время путешествий и новых впечатлений, прогулок на свежем
воздухе. Только летом можно сдуть с одуванчика белоснежные «зонтики», поймать
лучи теплого солнца сквозь листву деревьев, нарвать в саду красной смородины,
полежать на цветочной полянке. Лето — это счастье!»
«Я
не представляю жизнь без красивых пейзажей, интересных портретов, съемки
животных, цветов и интерьеров, - признается Мария Воробьева. - Фотоаппарат
почти всегда и везде со мной. Съемка детей, влюбленных парочек, семей вызывает
особенно трепетные чувства. Обожаю репортажную съемку и посещаю почти все
важные события в жизни своих друзей, коллег, родного города».
Выставку
«Курс живописи» представил Центр творчества «Доброслава». В этой экспозиции можно увидеть творческие работы
учеников и педагогов Центра. Здесь учат рисовать не только детей, но и
взрослых, постепенно переходя от самых простых набросков к сложным, иногда
фантастическим работам.