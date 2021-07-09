Опасными отходами в Гатчинском районе занялся Следственный комитет

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ: нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.
По
данным следствия, на земельном участке вблизи деревни Ивановка в Гатчинском
районе лица из числа руководства ООО «Концепт-Эко» размещали отходы различного
класса опасности. В результате чего создалась угроза для окружающей среды.
Следствием
назначаются необходимые экспертизы. Продолжаются следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и
условий, способствовавших совершению преступления.
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