Опасными отходами в Гатчинском районе занялся Следственный комитет

По данным следствия, на земельном участке вблизи деревни Ивановка в Гатчинском районе лица из числа руководства ООО «Концепт-Эко» размещали отходы различного класса опасности. В результате чего создалась угроза для окружающей среды.

Следствием назначаются необходимые экспертизы. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.