Срок для наркобарона

Молодой человек из Северной столицы поселился в Вырице и занялся наркобизнесом по-крупному. Закупал оптом и сбывал в розницу, некоторых даже угощал. Но быстро попался.

…Два года назад в Вырице на улице Слуцкой за административное правонарушение задержали ночью гражданина, которого пришлось доставить в дежурную часть. В ходе личного досмотра у задержанного из кармана при понятых изъяли сверток с порошком. Экспертиза установила, что порошок является смесью, содержащей метамфетамин массой более полутора граммов. Владелец порошка рассказал, что периодически приобретает наркотик у некоего Михаила М. в Вырице.

По факту незаконного сбыта наркотического средства в значительном размере возбудили уголовное дело. Гражданина М. навестили – с обыском. В его доме оперативников ждало много интересного…

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было найдено наркотическое вещество метамфетамин (первитин) массой чуть меньше килограмма, а также каннабис (марихуана) массой более 650 граммов и гашиш (анаша, смола каннабиса) массой более 17 г. Все это богатство молодой человек приобрел за 450 тысяч рублей и хранил в доме и в своем автомобиле Volvo S60 во дворе.

Помимо наркотиков, на кухне в тумбочке нашли электронные весы – четыре штуки, пластиковый контейнер с курительными трубками, банку с растительным веществом коричневого цвета, сверток с камнеобразным веществом, пакеты с белым порошком. Из кармана куртки, висящей на вешалке, оперативники извлекли металлическую коробку с камнеобразным веществом, из ящика кухонного стола достали коробку с веществом растительного происхождения.

Согласно экспертизе в области химии, вещества, изъятые при обыске, представляли собой смесь, содержащую растительные и синтетические наркотики. Также заключением эксперта было установлено, что на поверхностях изъятых весов содержатся наркотические средства – метадон, метамфетамин и психотропное вещество амфетамин. Следы этих же наркотиков были обнаружены и на поверхностях предметов, находящихся внутри коробок, изъятых при обыске: трубок, наперстка, гвоздя, монет, батарейки, зажигалки, банковской карты, резинки. Следы наркотика были даже на шелухе от семечек.

Кроме того, в сумочке сожительницы гражданина М. сотрудники полиции нашли камнеобразное коричневое вещество, оказавшееся гашишем. Владелица сумочки подтвердила, что сожитель иногда угощал ее наркотиком, который она время от времени употребляла. Михаил М., допрошенный в ходе досудебного производства по делу в качестве обвиняемого, подтвердил: он давал любимой гашиш в качестве угощения.

Но угощал он не только гражданскую супругу. Умышленно, из личной заинтересованности накануне обыска он угостил гашишем товарища, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

…В доме в Вырице обыска явно не ждали. Жилище наркосбытчика кишело наркотиками и приспособлениями для их расфасовки. Распродать товар гражданин М. не успел.

Однако килограмм наркотиков – не единственное, что обнаружили полицейские у подозреваемого: его автомобиль был начинен оружием и боеприпасами. В машине Volvo S60 находилась самозарядная винтовка Токарева 7,62 мм образца 1940 года, однозарядная малокалиберная винтовка ТОЗ-7А калибра 5,6 мм, являющаяся длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, спортивно-охотничьи патроны, относящиеся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия, и два штатных патрона к винтовке Мосина образца 1891/1930 гг., карабинам, ручным пулеметам Дегтярева и другим.

Помимо винтовок и патронов, в машине находилась пригодная для взрыва ручная наступательно-оборонительная граната РГД-33.

Гражданина М. арестовали. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса: незаконный сбыт наркотических средств, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах (преступление не было доведено до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам), а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Часть 1 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ и статья 30 УК РФ, а также статья 222 и 222.1 УК РФ.

Будучи допрошенным в ходе досудебного производства по делу в качестве обвиняемого, гражданин М. давал показания о том, что продает своим знакомым гашиш и метамфетамин. Наркотик он отвешивал на электронных весах, которые у него изъяли. В июле 2019 года он приобрел с целью сбыта два килограмма метамфетамина, 100 г гашиша, а также коноплю. Эти наркотики были у него изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска. По поводу оружия Михаил М. пояснил, что гранату нашел в лесу – недалеко от Вырицы.

По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. В судебном заседании гражданин М. во всем признался, но от дачи подробных показаний отказался.

Суд счел его вину доказанной полностью совокупностью собранных по делу доказательств. Свидетели тоже дали показания. Наркоманы, отоваривавшиеся у гражданина М., признались, что покупали у него, в том числе, гашиш по 500 рублей за грамм. Один из этих клиентов познакомил сбытчика с поставщиком. Незадолго до обыска Михаил М. как раз приобрел у него два килограмма наркотиков за 450 тысяч рублей. В суде этот поставщик показания подтвердил.

При вынесении приговора суд учел личность подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Михаил М. – 1992 года рождения, зарегистрирован в Петербурге, разведен, имеет малолетнего ребенка, официально не трудоустроен. Не судим. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит. По словам родственников, активно участвует в воспитании и содержании своего ребенка.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел также полное признание вины и раскаяние в совершенных преступлениях, активное способствование расследованию. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. При вынесении приговора был применен принцип частичного сложения наказаний.

Год назад Гатчинский городской суд признал Михаила М. виновным по всем статьям и приговорил его к лишению свободы на девять лет со штрафом 20 тысяч рублей и отбыванием в колонии строгого режима.

Согласно закону, вещественные доказательства – винтовки, найденные в машине осужденного – передали в распоряжение ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



