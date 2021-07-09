Столице региона – осознанный сбор ТКО

До конца июля в Гатчине
специальные цветные контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных
отходов появятся по
50 адресам.
Кроме этого,
возможность сортировать пластик и стекло появится у жителей Тайцев и Вырицы. Об
этом было объявлено в среду, 7 июля, в ходе совещания под руководством главы
администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, в котором приняли участие
представители Регионального оператора и перевозчика.
- До первого
августа в трех населенных пунктах Гатчинского района, включая столицу
Ленинградской области, будут установлены 120 специальных контейнеров. Мы приступаем
к масштабному раздельному сбору мусора, - отметила Людмила Нещадим.
Перечень
контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, которые будут установлены
на первом этапе в Гатчине:
- пр. 25
Октября, д. 46, к.l
- пр.25
Октября, 61
- ул.
Володарского, 28А
- ул. Володарского,
23
- ул.
Володарского, 35A
- ул.
Киргетова, д. 5
- ул. Киргетова,
11А
- ул.
Рощинская, 2A
- ул. 7-й
Армии, 10A
- ул. 7-й
Армии, 23
- у.
Чкалова, 13
- ул.
Чехова, 9
- ул. Чехова,
22/1 а
- ул.
Хохлова, 7A
- ул.
Академика Константинова, 6
- ул. Соборная,
23
- ул.
Достоевского, 17
- ул. Урицкого,
20A
- ул.
Урицкого, 20
- ул. Радищева,
5Б
Кстати, сами
контейнеры до 30 % состоят из переработанного сырья. Они закуплены и уже продумана
логистика вывоза отсортированных отходов от места сбора до перерабатывающих
предприятий. Второй путь, который может ждать содержимое специальных
контейнеров, – досортировка на модернизированных полигонах, где формируются
товарные партии. После чего полезное вторсырье уезжает на переработку.
Напомним,
раздельный сбор двух фракций – пластика и стекла – стартовал в Ленинградской
области в декабре 2020 года. За прошедшее время жители региона собрали 168 тонн
стекла и почти 48 тонн пластика. На данный момент спецконтейнеры стоят во
дворах 18 населенных пунктов Волосовского, Всеволожского, Кингисеппского,
Лужского, Сланцевского, Тихвинского, Ломоносовского и Приозерского районов.
Региональную программу по раздельному сбору мусора реализует комитет по
обращению с отходами силами Регионального оператора.
Раздельный
сбор твердого бытового мусора позволяет снизить долю отходов, требующих
захоронения по старой технологии, а также осуществить максимальную выборку
полезных фракций и возвратить их во вторичный производственный цикл. Опора
решения этой задачи – модернизированные в 2020 году полигоны, на которых были
установлены современные сортировочные линии, а также централизованная система
раздельного сбора, рассчитанная на расширение по всей Ленинградской области. Параллельно
в декабре 2020 года началась работа по организации инфраструктуры для
доступного придомового раздельного сбора.
Фото
пресс-службы Гатчинского района