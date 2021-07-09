Столице региона – осознанный сбор ТКО

До конца июля в Гатчине специальные цветные контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов появятся по 50 адресам.

Кроме этого, возможность сортировать пластик и стекло появится у жителей Тайцев и Вырицы. Об этом было объявлено в среду, 7 июля, в ходе совещания под руководством главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, в котором приняли участие представители Регионального оператора и перевозчика.

- До первого августа в трех населенных пунктах Гатчинского района, включая столицу Ленинградской области, будут установлены 120 специальных контейнеров. Мы приступаем к масштабному раздельному сбору мусора, - отметила Людмила Нещадим.

Перечень контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, которые будут установлены на первом этапе в Гатчине:

- пр. 25 Октября, д. 46, к.l

- пр.25 Октября, 61

- ул. Володарского, 28А

- ул. Володарского, 23

- ул. Володарского, 35A

- ул. Киргетова, д. 5

- ул. Киргетова, 11А

- ул. Рощинская, 2A

- ул. 7-й Армии, 10A

- ул. 7-й Армии, 23

- у. Чкалова, 13

- ул. Чехова, 9

- ул. Чехова, 22/1 а

- ул. Хохлова, 7A

- ул. Академика Константинова, 6

- ул. Соборная, 23

- ул. Достоевского, 17

- ул. Урицкого, 20A

- ул. Урицкого, 20

- ул. Радищева, 5Б

Кстати, сами контейнеры до 30 % состоят из переработанного сырья. Они закуплены и уже продумана логистика вывоза отсортированных отходов от места сбора до перерабатывающих предприятий. Второй путь, который может ждать содержимое специальных контейнеров, – досортировка на модернизированных полигонах, где формируются товарные партии. После чего полезное вторсырье уезжает на переработку.

Напомним, раздельный сбор двух фракций – пластика и стекла – стартовал в Ленинградской области в декабре 2020 года. За прошедшее время жители региона собрали 168 тонн стекла и почти 48 тонн пластика. На данный момент спецконтейнеры стоят во дворах 18 населенных пунктов Волосовского, Всеволожского, Кингисеппского, Лужского, Сланцевского, Тихвинского, Ломоносовского и Приозерского районов. Региональную программу по раздельному сбору мусора реализует комитет по обращению с отходами силами Регионального оператора.

Раздельный сбор твердого бытового мусора позволяет снизить долю отходов, требующих захоронения по старой технологии, а также осуществить максимальную выборку полезных фракций и возвратить их во вторичный производственный цикл. Опора решения этой задачи – модернизированные в 2020 году полигоны, на которых были установлены современные сортировочные линии, а также централизованная система раздельного сбора, рассчитанная на расширение по всей Ленинградской области. Параллельно в декабре 2020 года началась работа по организации инфраструктуры для доступного придомового раздельного сбора.





Фото пресс-службы Гатчинского района