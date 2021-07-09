За сутки – 20 заболевших COVID-19

Коронавирус
подтвердился в следующих населенных пунктах:
-
Гатчина – 4
- Суйда
– 1
-
Большие Тайцы – 1
-
Никольское – 1
-
Вырица – 1
-
Малое Верево – 1
-
Коммунар – 1
-
Большое Рейзино – 1
-
Новый Учхоз – 2
-
Шпаньково – 1
-
массив Чаща, СНТ «Энергия-2» – 1
-
д. Мыза – 1
-
Лукаши – 1
-
Кобринское – 1
-
СНТ «Дача» – 2
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7031 человека, 6 280 из их числа – 89,3 % - выздоровели.
Скончались 303 человека.
В
Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 9 июля коронавирусная
инфекция диагностирована у 50695 человек, 45015 человек поправились, 1854
скончались.
За
минувшие сутки в регионе заболело 239 человек, среди которых только 1 привитый
(находится на амбулаторном лечении_.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинации. В Ленинградской
области вакцинировано 300 906 человек, в том числе 11263 человека за минувшие
сутки. В регион поставлено 372 434 комплекта вакцин. Созданы все условия для
прохождения вакцинации.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете и Пудости.
Вакцинация
проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе
0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также
внутримышечно.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.