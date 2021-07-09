За сутки – 20 заболевших COVID-19

Коронавирус подтвердился в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 4

- Суйда – 1

- Большие Тайцы – 1

- Никольское – 1

- Вырица – 1

- Малое Верево – 1

- Коммунар – 1

- Большое Рейзино – 1

- Новый Учхоз – 2

- Шпаньково – 1

- массив Чаща, СНТ «Энергия-2» – 1

- д. Мыза – 1

- Лукаши – 1

- Кобринское – 1

- СНТ «Дача» – 2

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7031 человека, 6 280 из их числа – 89,3 % - выздоровели. Скончались 303 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 9 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 50695 человек, 45015 человек поправились, 1854 скончались.

За минувшие сутки в регионе заболело 239 человек, среди которых только 1 привитый (находится на амбулаторном лечении_.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинации. В Ленинградской области вакцинировано 300 906 человек, в том числе 11263 человека за минувшие сутки. В регион поставлено 372 434 комплекта вакцин. Созданы все условия для прохождения вакцинации.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете и Пудости.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.