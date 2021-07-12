Большой путь Евгении Соболевой

Имя капитана команды "КИНЕФ - Сургутнефтегаз", защитника сборной Росси по женскому водному поло Евгении Соболевой вписано в историю мирового спорта.

Рубрики : Спорт     12 Jul 2021

Проект #ЯМЫСПОРТ реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.

Сюжет подготовлен ТРК "Кириши".

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