Большой путь Евгении Соболевой

Проект #ЯМЫСПОРТ
реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК
"Кириши".
Имя капитана команды "КИНЕФ - Сургутнефтегаз", защитника сборной Росси по женскому водному поло Евгении Соболевой вписано в историю мирового спорта.
Проект #ЯМЫСПОРТ
реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК
"Кириши".
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