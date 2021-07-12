Школьники против коррупции

Конкурс
проводился в три этапа: школьный, муниципальный, областной. На областной этап
было заявлено 45 работ, из числа которых профессиональное жюри выбрало 7 лучших
творческих работ, признанных победителями. В числе победителей - Александра
Борзова из Пригородной школы поселка Новый Свет Гатчинского района.
За
творческий подход и инициативность ребятам вручены дипломы губернатора
Ленинградской области, а образовательным учреждениям, где они учатся, переданы
профессиональные видеокамеры.
Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил руководителей
образовательных учреждений, учителей и учеников, кто принимал участие в
конкурсе, и тех, кто стал его победителем.
«Борьба
с коррупцией предполагает использование целой системы мер. И это не только
экономические, политические, правовые меры, но и меры психологического,
образовательного и воспитательного характера. Школьное образование может и
должно вносить свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в
формирование антикоррупционной устойчивости личности каждого ребенка.
Безусловно, большое участие в подготовке конкурсных работ принимают руководители
образовательных организаций, педагоги-наставники, родители – это командная
работа. Отмечу, что наблюдается большой интерес к проблеме антикоррупционного
воспитания и со стороны взрослой аудитории», – сказал глава региона.
Областной
конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции»
проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017
года – снимают видеоролики на различные сюжеты. Учитывая, что творческое состязание вызывает большой интерес среди
ленинградских школьников, конкурс был дополнен тремя тематическими
направлениями: «Коррупция как проблема нравственного выбора», «Коррупция:
проблемы и последствия», «Коррупция как угроза государственной и национальной
безопасности», каждое из которых представлено в четырех номинациях:
«Видеоклип», «Репортаж», «Мультфильм», «Интервью».
Задачи
областного конкурса – антикоррупционное просвещение, направленное на воспитание
у подрастающего поколения антикоррупционного поведения и честной гражданской
позиции; повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения
в сфере противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской
активности обучающихся.
В
2019 году инициатива стала победителем конкурса «Лучшие кадровые практики и
инициативы в системе государственного и муниципального управления»,
организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.