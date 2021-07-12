Школьники против коррупции

Школьники против коррупции

Подведены итоги областного конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции». Всего участниками конкурса стали 715 школьников Ленинградской области, подготовивших 236 видеосюжетов.

Рубрики : Общество     12 Jul 2021

Конкурс проводился в три этапа: школьный, муниципальный, областной. На областной этап было заявлено 45 работ, из числа которых профессиональное жюри выбрало 7 лучших творческих работ, признанных победителями. В числе победителей - Александра Борзова из Пригородной школы поселка Новый Свет Гатчинского района.

За творческий подход и инициативность ребятам вручены дипломы губернатора Ленинградской области, а образовательным учреждениям, где они учатся, переданы профессиональные видеокамеры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил руководителей образовательных учреждений, учителей и учеников, кто принимал участие в конкурсе, и тех, кто стал его победителем.

«Борьба с коррупцией предполагает использование целой системы мер. И это не только экономические, политические, правовые меры, но и меры психологического, образовательного и воспитательного характера. Школьное образование может и должно вносить свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование антикоррупционной устойчивости личности каждого ребенка. Безусловно, большое участие в подготовке конкурсных работ принимают руководители образовательных организаций, педагоги-наставники, родители – это командная работа. Отмечу, что наблюдается большой интерес к проблеме антикоррупционного воспитания и со стороны взрослой аудитории», – сказал глава региона.

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года – снимают видеоролики на различные сюжеты. Учитывая, что творческое состязание вызывает большой интерес среди ленинградских школьников, конкурс был дополнен тремя тематическими направлениями: «Коррупция как проблема нравственного выбора», «Коррупция: проблемы и последствия», «Коррупция как угроза государственной и национальной безопасности», каждое из которых представлено в четырех номинациях: «Видеоклип», «Репортаж», «Мультфильм», «Интервью».

Задачи областного конкурса – антикоррупционное просвещение, направленное на воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции; повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения в сфере противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской активности обучающихся.

В 2019 году инициатива стала победителем конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

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