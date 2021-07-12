Школьники против коррупции

Конкурс проводился в три этапа: школьный, муниципальный, областной. На областной этап было заявлено 45 работ, из числа которых профессиональное жюри выбрало 7 лучших творческих работ, признанных победителями. В числе победителей - Александра Борзова из Пригородной школы поселка Новый Свет Гатчинского района.

За творческий подход и инициативность ребятам вручены дипломы губернатора Ленинградской области, а образовательным учреждениям, где они учатся, переданы профессиональные видеокамеры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил руководителей образовательных учреждений, учителей и учеников, кто принимал участие в конкурсе, и тех, кто стал его победителем.

«Борьба с коррупцией предполагает использование целой системы мер. И это не только экономические, политические, правовые меры, но и меры психологического, образовательного и воспитательного характера. Школьное образование может и должно вносить свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование антикоррупционной устойчивости личности каждого ребенка. Безусловно, большое участие в подготовке конкурсных работ принимают руководители образовательных организаций, педагоги-наставники, родители – это командная работа. Отмечу, что наблюдается большой интерес к проблеме антикоррупционного воспитания и со стороны взрослой аудитории», – сказал глава региона.

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года – снимают видеоролики на различные сюжеты. Учитывая, что творческое состязание вызывает большой интерес среди ленинградских школьников, конкурс был дополнен тремя тематическими направлениями: «Коррупция как проблема нравственного выбора», «Коррупция: проблемы и последствия», «Коррупция как угроза государственной и национальной безопасности», каждое из которых представлено в четырех номинациях: «Видеоклип», «Репортаж», «Мультфильм», «Интервью».

Задачи областного конкурса – антикоррупционное просвещение, направленное на воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции; повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения в сфере противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской активности обучающихся.

В 2019 году инициатива стала победителем конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.