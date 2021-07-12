Соблюдение противопожарных мер в лесу проверят летучие отряды

«Необходимо создать
сводные отряды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности в
лесу. В Ленинградской области действует особый противопожарный режим, запрет
посещения лесов, при этом половина всех жителей региона сейчас на водоемах.
Лесные пожары – это человеческий фактор. Мы должны следить, чтобы люди не
разжигали костры, наша задача – предупредить возгорания. В летучие бригады
могут входить специалисты госэконадзора, «Ленобллеса», комитета правопорядка,
органов местного самоуправления, добровольных дружин. Они будут проверять
соблюдения правил противопожарной и санитарной безопасности в лесах», – отметил
Александр Дрозденко.
В Ленинградской области с
11 июня установлен запрет посещения лесов, разведение огня, действует особый
противопожарный режим. За нарушение предусмотрена административная
ответственность и уголовная, если разведенный костер привел к пожару, в котором
пострадали люди, имущество или окружающая среда.
Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч
рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц
– от 300 до 500 тысяч рублей.
В случае обнаружения
лесных пожаров звоните по телефону регионального пункта диспетчерского
управления «Ленобллес»: 908-91-11, единой федеральной прямой линии лесной
охраны: 8-800-100-94-00, а также – 101 и 112.