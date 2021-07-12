Соблюдение противопожарных мер в лесу проверят летучие отряды

«Необходимо создать сводные отряды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности в лесу. В Ленинградской области действует особый противопожарный режим, запрет посещения лесов, при этом половина всех жителей региона сейчас на водоемах. Лесные пожары – это человеческий фактор. Мы должны следить, чтобы люди не разжигали костры, наша задача – предупредить возгорания. В летучие бригады могут входить специалисты госэконадзора, «Ленобллеса», комитета правопорядка, органов местного самоуправления, добровольных дружин. Они будут проверять соблюдения правил противопожарной и санитарной безопасности в лесах», – отметил Александр Дрозденко.

В Ленинградской области с 11 июня установлен запрет посещения лесов, разведение огня, действует особый противопожарный режим. За нарушение предусмотрена административная ответственность и уголовная, если разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или окружающая среда.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесных пожаров звоните по телефону регионального пункта диспетчерского управления «Ленобллес»: 908-91-11, единой федеральной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, а также – 101 и 112.