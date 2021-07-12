В день семьи расписался – счастливым остался

В День семьи, любви и верности церемония бракосочетания с подарками и свадебными обрядами прошла с 10 до 17 часов у семи пар - каждая пришла в назначенное время. Столь насыщенная праздничная программа для многих из них стала приятной неожиданностью. Счастливые новобрачные и их гости рассыпались в благодарностях. Были и те, кто не мог сдержать слез.

В этот праздничный день приняли решение сочетаться семейными узами пары совершенно разного возраста. Счастливчиками стали – Роман Шонин и Олеся Бугрина, Сергей Кудряшов и Полина Мороз, Роман Скрябин и Олеся Пучкина, Алексей Приходько и Мария Федорш, Николай Свистунов и Ксения Казанчикова, Николай Иванов и Надежда Кулева, Алексей Алексеев и Юлия Клуш.

Первые наставления молодожены получали на пороге Гатчинского ЗАГСа, стоя под летящей аркой из прозрачной ткани и ромашек. На встрече пар звучала живая музыка - мелодии любви играл саксофон.

В зале Дворца бракосочетаний парам вручили поздравительный адрес, куклу-оберег и подарок – ключницу. После регистрации брака, наслаждаясь погодой и друг другом, пары проходили в зеленый сквер на выставку рисунков воспитанников детских садов Гатчинского района, посвященных Дню семьи, любви и верности. Яркие, искренние картины детей, полные любви и веры в счастье, никого не оставляли равнодушным. Пары выбирали понравившийся рисунок на память об этом значимом событии, после чего их провожали в красочно оформленную беседку, где был подготовлен небольшой праздничный фуршет, фотозона и шаржист. Молодожены делали памятную фотографию, художник дарил шарж, а ведущий церемонии бракосочетания - праздничное настроение.

В этот же день на улице у Центра творчества юных прошла акция «Гатчина признается в любви». Перед зданием была смонтирована инсталляция из букв, выполненных бумажными ромашками. На лепестках ромашек все желающие могли оставить приятные слова и пожелания. Тут же проходила запись видео поздравлений с праздником.

Во второй половине дня на бульваре 47 регион проходила акция «Нарисуй любовь». Жители города рисовали свою вторую половинку, свою семью или человека, который ему нравится. Рядом работала фотозона «Семья, любовь, верность».

Праздник завершился концертом «Музыка любви» в исполнении Гатчинского эстрадно-духового оркестра.



