Сбер и Ленинградская область: новые возможности

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество со
Сбером в сфере здравоохранения, поскольку наш регион уже убедился, что
платформенные решения эффективно работают. Опыт использования технологий в
Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически
оправданным. Цифровизация медицины позволяет упростить работу врачам и улучшить
взаимодействие с пациентами. А жители региона за счет сквозных технологий
смогут получить точный диагноз независимо от того, где они наблюдаются ― в
сельской амбулатории, ФАПе, или в областной клинической больнице», ―
прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Разработки Сбера уже сейчас позволяют вести
наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и
вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром
квалифицированных врачей. Мы рады, что руководители Ленинградской области
проявляют большой интерес к новым цифровым разработкам в сфере здравоохранения
для повышения качества жизни жителей», ― отметила Ольга Голодец.
Регион уже протестировал технологии Сбера. В рамках
пилотного проекта Тихвинская межрайонная больница с помощью робота приняла 78
929 звонков, провела удаленное наблюдение 2 283 пациентов с COVID-19, 41 ― с
артериальной гипертензией, 29 ― с сахарным диабетом, а также провела 57
телемедицинских консультаций по предварительной записи.
В ГБУЗ Ленинградской области Гатчинской клинической
межрайонной больнице идет тестирование разработки компании СберМедИИ ― «КТ
легких». Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных
COVID-19, а также сегментацию участков пораженной ткани легких с указанием
объема поражения.
Участники встречи обсудили возможности и
эффективность других сервисов компаний экосистемы Сбера. Также в рамках встречи
шла речь о проведении пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на
территории области, в том числе и электронного рецепта. Разработки в области
медицины позволяют проводить консультации в режиме онлайн 24/7, осуществлять
мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями, доставлять
безрецептурные лекарства и оптимизировать документооборот в медицинских
учреждениях.