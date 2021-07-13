Сбер и Ленинградская область: новые возможности

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество со Сбером в сфере здравоохранения, поскольку наш регион уже убедился, что платформенные решения эффективно работают. Опыт использования технологий в Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически оправданным. Цифровизация медицины позволяет упростить работу врачам и улучшить взаимодействие с пациентами. А жители региона за счет сквозных технологий смогут получить точный диагноз независимо от того, где они наблюдаются ― в сельской амбулатории, ФАПе, или в областной клинической больнице», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Разработки Сбера уже сейчас позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Мы рады, что руководители Ленинградской области проявляют большой интерес к новым цифровым разработкам в сфере здравоохранения для повышения качества жизни жителей», ― отметила Ольга Голодец.

Регион уже протестировал технологии Сбера. В рамках пилотного проекта Тихвинская межрайонная больница с помощью робота приняла 78 929 звонков, провела удаленное наблюдение 2 283 пациентов с COVID-19, 41 ― с артериальной гипертензией, 29 ― с сахарным диабетом, а также провела 57 телемедицинских консультаций по предварительной записи.

В ГБУЗ Ленинградской области Гатчинской клинической межрайонной больнице идет тестирование разработки компании СберМедИИ ― «КТ легких». Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментацию участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения.

Участники встречи обсудили возможности и эффективность других сервисов компаний экосистемы Сбера. Также в рамках встречи шла речь о проведении пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе и электронного рецепта. Разработки в области медицины позволяют проводить консультации в режиме онлайн 24/7, осуществлять мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями, доставлять безрецептурные лекарства и оптимизировать документооборот в медицинских учреждениях.