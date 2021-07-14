До 25 июля «Дом народного творчества Ленинградской
области» ждет видеозаписи с озорными частушками. Ролики можно размещать на
своих страницах в соцсетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся
#ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Участников просят записать видео на улице и желательно
в народных костюмах.
После 25 июля в группе Дома народного творчества
будет организовано онлайн-голосование для определения победителей.
Отправлять творчество можно также на почту
Chastyshki@yandex.ru с пометкой «Прорвемся, привьемся» и указанием ФИО
участников/названием учреждения или коллектива, города, района и контактными
данными.