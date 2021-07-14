До 25 июля «Дом народного творчества Ленинградской области» ждет видеозаписи с озорными частушками. Ролики можно размещать на своих страницах в соцсетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Участников просят записать видео на улице и желательно в народных костюмах.

После 25 июля в группе Дома народного творчества будет организовано онлайн-голосование для определения победителей.

Отправлять творчество можно также на почту Chastyshki@yandex.ru с пометкой «Прорвемся, привьемся» и указанием ФИО участников/названием учреждения или коллектива, города, района и контактными данными.