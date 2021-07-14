#ПрорвемсяПривьемся

#ПрорвемсяПривьемся

Область запустила челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19.

Рубрики : Общество     14 Jul 2021

До 25 июля «Дом народного творчества Ленинградской области» ждет видеозаписи с озорными частушками. Ролики можно размещать на своих страницах в соцсетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Участников просят записать видео на улице и желательно в народных костюмах.

После 25 июля в группе Дома народного творчества будет организовано онлайн-голосование для определения победителей.

Отправлять творчество можно также на почту Chastyshki@yandex.ru с пометкой «Прорвемся, привьемся» и указанием ФИО участников/названием учреждения или коллектива, города, района и контактными данными.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+