Соблюдайте правила поведения на воде!

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудованных
предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»;
- не допускайте купания в незнакомых местах, особенно ныряния с лодок,
причалов, мостков и других непредназначенных для этого мест;
- не разрешайте детям плавать на надувных кругах, матрасах, игрушках без
надзора взрослых;
- избегайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом друг друга;
- запрещено распивать спиртные напитки и купаться в
состоянии алкогольного опьянения;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения на воде может предупредить беду.