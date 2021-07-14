Соблюдайте правила поведения на воде!

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»;

- не допускайте купания в незнакомых местах, особенно ныряния с лодок, причалов, мостков и других непредназначенных для этого мест;

- не разрешайте детям плавать на надувных кругах, матрасах, игрушках без надзора взрослых;

- избегайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом друг друга;

- запрещено распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя подавать крики ложной тревоги.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.