Область обсуждает проект геопарка «Ингерманландия»

«Создание геопарка не мешает развитию двух субъектов Федерации, поскольку границы у него виртуальные. Если это не накладывает дополнительных ограничений на хозяйственную деятельность, то идея может быть поддержана. У нас на территории древнего берегового уступа есть интересные природные объекты: пещеры, высоты, каньон. Это может получиться очень неплохой проект с точки зрения истории, геологии, культуры, туризма и бизнеса», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект геопарка «Ингерманландия» разрабатывает ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского». Главная геологическая структура объекта – Балтийско-Ладожский глинт – береговой уступ древнего Литоринового моря

Предполагаемая площадь геопарка – около 20 тыс. км2. Она включает территории Санкт-Петербурга (Пушкинский и Красносельский районы) и шести районов Ленинградской области (Волховского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского и Кингисеппского). Его территория протянется вдоль побережья Финского залива и Ладожского озера от государственной границы с Эстонией на западе до рек Волхов и Сясь на востоке. На территории планируемого культурного объекта и в его окрестностях находится 26 природных достопримечательностей, 13 памятников природы, в том числе восемь геологических.

Создание природной территории предоставит дополнительные возможности для решения ряда задач, связанных с развитием внутреннего и международного туризма на территории Ленинградской области, и вовлечения в этот процесс местных жителей.

На сегодняшний день в России создано три региональных геопарка: «Алтай» – на территории Республики Алтай, «Геопарк Ундория» – Ульяновская область и «Янган-Тау» – Башкортостан, который в 2020 году получил статус Глобального геопарка ЮНЕСКО.