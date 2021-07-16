Область обсуждает проект геопарка «Ингерманландия»

«Создание
геопарка не мешает развитию двух субъектов Федерации, поскольку границы у него
виртуальные. Если это не накладывает дополнительных ограничений на
хозяйственную деятельность, то идея может быть поддержана. У нас на территории
древнего берегового уступа есть интересные природные объекты: пещеры, высоты,
каньон. Это может получиться очень неплохой проект с точки зрения истории,
геологии, культуры, туризма и бизнеса», — сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
Проект
геопарка «Ингерманландия» разрабатывает ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского». Главная
геологическая структура объекта – Балтийско-Ладожский глинт – береговой уступ
древнего Литоринового моря
Предполагаемая
площадь геопарка – около 20 тыс. км2. Она включает территории Санкт-Петербурга
(Пушкинский и Красносельский районы) и шести районов Ленинградской области
(Волховского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского и
Кингисеппского). Его территория протянется вдоль побережья Финского залива и
Ладожского озера от государственной границы с Эстонией на западе до рек Волхов
и Сясь на востоке. На территории планируемого культурного объекта и в его
окрестностях находится 26 природных достопримечательностей, 13 памятников
природы, в том числе восемь геологических.
Создание
природной территории предоставит дополнительные возможности для решения ряда
задач, связанных с развитием внутреннего и международного туризма на территории
Ленинградской области, и вовлечения в этот процесс местных жителей.