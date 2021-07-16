За газом по «последней миле» могут обратиться 129 тысяч ленинградцев

«129 тысяч жителей
Ленинградской области смогут обратиться за бесплатной газификацией. Речь идет о
тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но пока не подключен
к голубому топливу», — подчеркнул Александр Дрозденко по итогам совещания с ПАО
«Газпром». Собственники частных домов в Ленинградской области,
зарегистрированные в этих домах больше года, смогут получить субсидию в 180
тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку
газового котла и плиты. Для льготников сумма выше — 200-300 тысяч рублей.
Субсидия вырастет до такого уровня с 1 января 2022 года, сейчас сумма — от 145
тыс. руб.
Представители «Газпрома»
отметили, что в Ленинградской области успешно реализуется программа газификации
и газоснабжения, которая рассчитана до 2026 года.
Сейчас серьезная работа
идет на северо-западе Ленинградской области. В рамках пятилетней программы
запланировано повышение производительности ряда газораспределительных станций.
Для региона это сейчас сверх актуально: область развивается, экономика и
количество жилья растет, и ряд газораспределительных станций вышел на
предельные параметры по пропускной способности. Чтобы дальше развиваться, нужно
их модернизировать — больше 10 газораспределительных станций будут построены и
реконструированы к 2026 году.
Важное значение в этом
имеет реконструкция компрессорной станции «Северная», завершение работ по
которой запланировано на ближайший год.
На совещании решили
заключить соглашение с «Газпромом» о сотрудничестве на новый период — 2022-2024
годы.
«Газпромом» запланировано
проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном в Усть-Луге и физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в
Ивангороде.
Важное решение — акцент
на безопасности при использовании газа. Регион планирует выступить с
законодательной инициативой, по которой отвечать за внутриквартирное газовое
оборудование смогут управляющие компании, а не жители. Это позволит комплексно
подходить к вопросу безопасности всех жителей многоквартирного дома и упростит
техническое обслуживание оборудования.