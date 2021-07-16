За газом по «последней миле» могут обратиться 129 тысяч ленинградцев

«129 тысяч жителей Ленинградской области смогут обратиться за бесплатной газификацией. Речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но пока не подключен к голубому топливу», — подчеркнул Александр Дрозденко по итогам совещания с ПАО «Газпром». Собственники частных домов в Ленинградской области, зарегистрированные в этих домах больше года, смогут получить субсидию в 180 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. Для льготников сумма выше — 200-300 тысяч рублей. Субсидия вырастет до такого уровня с 1 января 2022 года, сейчас сумма — от 145 тыс. руб.

Представители «Газпрома» отметили, что в Ленинградской области успешно реализуется программа газификации и газоснабжения, которая рассчитана до 2026 года.

Сейчас серьезная работа идет на северо-западе Ленинградской области. В рамках пятилетней программы запланировано повышение производительности ряда газораспределительных станций. Для региона это сейчас сверх актуально: область развивается, экономика и количество жилья растет, и ряд газораспределительных станций вышел на предельные параметры по пропускной способности. Чтобы дальше развиваться, нужно их модернизировать — больше 10 газораспределительных станций будут построены и реконструированы к 2026 году.

Важное значение в этом имеет реконструкция компрессорной станции «Северная», завершение работ по которой запланировано на ближайший год.

На совещании решили заключить соглашение с «Газпромом» о сотрудничестве на новый период — 2022-2024 годы.

«Газпромом» запланировано проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Усть-Луге и физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в Ивангороде.

Важное решение — акцент на безопасности при использовании газа. Регион планирует выступить с законодательной инициативой, по которой отвечать за внутриквартирное газовое оборудование смогут управляющие компании, а не жители. Это позволит комплексно подходить к вопросу безопасности всех жителей многоквартирного дома и упростит техническое обслуживание оборудования.