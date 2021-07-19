Магазин - в поле

Законодательную инициативу федерального Минсельхоза уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. После рассмотрения на заседании кабмина проект направят в Госдуму. Проект призван помочь фермерам проще реализовать свои товары, а жителям — покупать свежие продукты прямо на полях, где они выросли.

Проект предполагает, что крестьянским и фермерским хозяйствам будет разрешено строить временные торговые павильоны или оборудовать нестационарные объекты на землях сельскохозяйственного назначения.

«Такой закон обязательно нужен, он станет для фермером полезным подспорьем, добавит благоприятные условия, чтобы реализовать продукцию. Думаю, особенно важно решение для тех аграриев, кто арендует земли», - отметил президент Ассоциации фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области инициативу также поддерживают. Для региона работа с фермерами всегда актуальна: у нас производят продукцию около 3 тыс. фермеров, 22 сельскохозяйственных потребительских кооператива, более 200 тыс. граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. На долю малых форм хозяйствования приходится 24 % валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области. Ассортимент насчитывает более сотни наименований: молоко и молочная продукция, мясо и мясопродукты, картофель, овощи, зелень, рыба и рыбная продукция, грибы, ягоды.

Регион не только поддерживает федеральную инициативу, но и развивает другие варианты эффективного сбыта фермерской продукции. Торговый дом ленинградской продукции призван продвигать региональные товары в торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организовывать транспортную и складскую логистику, развивать интернет-продажи и собственную розничную сеть под единым брендом, проводить выставки и ярмарки фермерской продукции.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области