Ремонтные работы в Лукашевской школе продолжаются

Как
сообщили в Комитете образования Гатчинского района, за прошедшую неделю – с 12
по 18 июля - были проведены следующие работы:
- завершены
работы по нанесению штукатурного слоя фасада основного здания.
-
выполнено усиление фундамента и дренаж левого крыла основного корпуса.
-
выполнено усиление фундамента и начата гидроизоляция пристроек и спортзала.
-
завершены всё работы по прокладке сетей водопровода и канализации. Проведены
испытания внутреннего водопровода.
-
произведён снос аварийных перегородок.
-
обнаружена и устранена причина обильного насыщения грунта водой, из-за чего
ежегодно подвал школы затоплялся и намокали стены школы (строителями было
высказано предположение, что имеется разрыв трубы ГВС, подающей воду в здание,
находящаяся под давлением. Вызванные на место работники коммунальных систем
произвели раскоп трубы. Предположение строителей подтвердилось). Место прорыва
трубы найдено и ликвидировано. Данные работы должны были быть произведены
школой до начала работ по реновации, они не включены в смету реновации, хотя
затопление школы проходило все последние годы.
-
завершаются работы по укладке плитки в пищеблоке.
-
отштукатурены и подготовлены стены в столовой к окраске и укладки плитки.
-
проведена подготовка к укладке новых слаботочных систем. (Комитетом образования
были проведены необходимые мероприятия по организации взаимодействия строителей
и фирм, обеспечивающих техническое сопровождение слаботочных систем школы, для
предоставления строителям схем прокладки слаботочных систем (АПС,
видеонаблюдение, интернет), так как руководство школы на сегодняшний день так и
не предоставила схемы или проекты строителям для работы).
-
демонтированы 60% старых окон и смонтированы новые.
-
демонтирована вся старая кровля с пристроек, ведутся работы по устройству новой
кровли пристроек.
-
вывезено более 150 куб. м мусора и 200 куб. м грунта.
-
выкорчеваны старые деревья и пни, на которые получены ордера на спил.
- заложены ненужные оконные и дверные проёмы.
Планируется
на этой неделе доделать усиление фундамента, гидроизоляцию и дренаж, а также
продолжить работы по замене окон, устройству плиточного покрытия столовой и
холла, укладке линолеума и другие работы.
Еженедельно,
в пятницу в 19.00, перед воротами у школы проводятся встречи родителей и
строителей, на которых рабочие представляют полный отчет о ходе работ за
неделю.
За
прошедшую неделю состоялось три родительских собрания, на которых до родителей
была доведена вся оперативная информация по ремонту и схема обучения детей с 1
сентября 2021 года в том случае, если ремонтные работы не будут завершены. В
этом случае обучение классов начальной школы будет организовано непосредственно
в п. Лукаши. Средние и старшие классы будут обучаться, как и в прошлом году, в
Коммунарской школе №1. Для детей будет организован подвоз. С августа
запланированы дополнительные регулярные родительские собрания по классам.
Фото предоставлено Комитетом образования Гатчинского района