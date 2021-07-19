Ремонтные работы в Лукашевской школе продолжаются

Как сообщили в Комитете образования Гатчинского района, за прошедшую неделю – с 12 по 18 июля - были проведены следующие работы:

- завершены работы по нанесению штукатурного слоя фасада основного здания.

- выполнено усиление фундамента и дренаж левого крыла основного корпуса.

- выполнено усиление фундамента и начата гидроизоляция пристроек и спортзала.

- завершены всё работы по прокладке сетей водопровода и канализации. Проведены испытания внутреннего водопровода.

- произведён снос аварийных перегородок.

- обнаружена и устранена причина обильного насыщения грунта водой, из-за чего ежегодно подвал школы затоплялся и намокали стены школы (строителями было высказано предположение, что имеется разрыв трубы ГВС, подающей воду в здание, находящаяся под давлением. Вызванные на место работники коммунальных систем произвели раскоп трубы. Предположение строителей подтвердилось). Место прорыва трубы найдено и ликвидировано. Данные работы должны были быть произведены школой до начала работ по реновации, они не включены в смету реновации, хотя затопление школы проходило все последние годы.

- завершаются работы по укладке плитки в пищеблоке.

- отштукатурены и подготовлены стены в столовой к окраске и укладки плитки.

- проведена подготовка к укладке новых слаботочных систем. (Комитетом образования были проведены необходимые мероприятия по организации взаимодействия строителей и фирм, обеспечивающих техническое сопровождение слаботочных систем школы, для предоставления строителям схем прокладки слаботочных систем (АПС, видеонаблюдение, интернет), так как руководство школы на сегодняшний день так и не предоставила схемы или проекты строителям для работы).

- демонтированы 60% старых окон и смонтированы новые.

- демонтирована вся старая кровля с пристроек, ведутся работы по устройству новой кровли пристроек.

- вывезено более 150 куб. м мусора и 200 куб. м грунта.

- выкорчеваны старые деревья и пни, на которые получены ордера на спил.

- заложены ненужные оконные и дверные проёмы.

Планируется на этой неделе доделать усиление фундамента, гидроизоляцию и дренаж, а также продолжить работы по замене окон, устройству плиточного покрытия столовой и холла, укладке линолеума и другие работы.

Еженедельно, в пятницу в 19.00, перед воротами у школы проводятся встречи родителей и строителей, на которых рабочие представляют полный отчет о ходе работ за неделю.

За прошедшую неделю состоялось три родительских собрания, на которых до родителей была доведена вся оперативная информация по ремонту и схема обучения детей с 1 сентября 2021 года в том случае, если ремонтные работы не будут завершены. В этом случае обучение классов начальной школы будет организовано непосредственно в п. Лукаши. Средние и старшие классы будут обучаться, как и в прошлом году, в Коммунарской школе №1. Для детей будет организован подвоз. С августа запланированы дополнительные регулярные родительские собрания по классам.

Фото предоставлено Комитетом образования Гатчинского района