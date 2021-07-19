Школьное кино – за честную Россию без коррупции

Новое поколение не приемлет коррупцию. Свою отношение школьники 47-го региона красноречиво выразили в творческих работах: сняли видео для ежегодного областного конкурса, и лучшие ролики вышли в победители. Старшеклассники подошли к вопросу нестандартно, и получилось интересное кино. Особенно комедии. Как известно, сатира –лучшее оружие. А с чувством юмора у наших школьников все в порядке.

Рубрики : Право     19 Jul 2021

В этом году в конкурсе участвовали 715 школьников, подготовивших 236 видеосюжетов. В финал вышли 45 работ, из которых профессиональное жюри выбрало семь лучших. Абсолютным победителем стал видеоролик ученика школы № 1 Соснового Бора Даниила Сусоева. В победители также вышла команда «Шанс» из Пригородной школы п. Новый Свет. Гатчинские ребята во главе с капитаном Александрой Борзовой сняли видеоклип «Мы выбираем здоровую страну!».

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