Школьное кино – за честную Россию без коррупции

В этом году в конкурсе участвовали 715
школьников, подготовивших 236 видеосюжетов. В финал вышли 45 работ, из которых
профессиональное жюри выбрало семь лучших. Абсолютным победителем стал
видеоролик ученика школы № 1 Соснового Бора Даниила Сусоева. В победители
также вышла команда «Шанс» из Пригородной школы п. Новый Свет. Гатчинские ребята
во главе с капитаном Александрой Борзовой сняли видеоклип «Мы выбираем здоровую
страну!».
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-