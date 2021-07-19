Школьное кино – за честную Россию без коррупции

В этом году в конкурсе участвовали 715 школьников, подготовивших 236 видеосюжетов. В финал вышли 45 работ, из которых профессиональное жюри выбрало семь лучших. Абсолютным победителем стал видеоролик ученика школы № 1 Соснового Бора Даниила Сусоева. В победители также вышла команда «Шанс» из Пригородной школы п. Новый Свет. Гатчинские ребята во главе с капитаном Александрой Борзовой сняли видеоклип «Мы выбираем здоровую страну!».