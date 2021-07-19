В Гатчине охранник задержал грабителя

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО, жительница Гатчины 19 июля около полуночи возвращалась домой с работы. Она разговаривала по мобильному телефону, когда около одного из домов на улице Академика Константинова к ней сзади подошел мужчина, приставил к шее нож, а затем нанес ей телесные повреждения. Женщина упала на землю, выронив смартфон, и стала звать на помощь.

Хорошо, что в этот момент неподалеку вместе со своими знакомыми проходил сотрудник местного отдела вневедомственной охраны сержант полиции Андрей Исполатов. Услышав женские крики, он сразу же направился на место происшествия, где обнаружил вооруженного ножом злоумышленника.

Грабитель, поняв, что женские крики привлекли к нему внимание, попытался скрыться, но сделать этого ему не удалось - Андрей Исполатов задержал злоумышленника на месте происшествия.

Сотрудник Росгвардии сообщил о произошедшем в центр оперативного управления, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны, который передал задержанного, ранее судимого безработного местного жителя, сотрудникам территориального отдела полиции.

Следственно-оперативная группа изъяла нож и похищенный смартфон. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали резаные раны шеи, лица и обеих кистей рук.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО