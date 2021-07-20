На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Даты полного перекрытия
движения:
1) В ночь с 27 на 28 июля 2021 года;
2) В ночь с 28 на 29 июля 2021 года.
Время перекрытия: 21:00 – 06:00.
«В
связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет
полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской
области, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального
ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные
работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в
установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены
временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки
со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные
конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного
освещения).
«Во избежание дорожных заторов работы с полным
перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в часы
минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две
ночи подряд» - добавил Пузыревский.
Дополнительно будет
попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде № 1 из Ленинградской
области, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы
для движения.
ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.