Девять пожаров с одним летальным исходом

12 июля в садоводстве «Лесовод» в результате неисправности печной трубы сгорела частная баня.

13 июля в садоводстве «Здоровье» массива «Сяськелево» сгорел садовый дом. Причина пожара устанавливается.

В тот же день рано утром горел торговый павильон на улице Генерала Кныша в Гатчине. В результате пожара выгорела внутренняя обстановка. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

14 июля в посёлке Сусанино в результате неправильной эксплуатации печного оборудования в частном жилом доме выгорело помещение кухни.

15 июля в деревне Большое Рейзино сгорел частный дом. Проводится проверка.

В Вырице было зафиксировано два случая горения торфа на улице Ленина недалеко от ж/д платформы №2. К тушению привлекались подразделения 105 пожарной части.

19 июля в деревне Покровской частично выгорел гараж. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Проводится проверка.

Информация предоставлена ОНДиПР Гатчинского района