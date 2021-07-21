Девять пожаров с одним летальным исходом

12
июля в садоводстве «Лесовод» в результате неисправности печной трубы сгорела
частная баня.
13
июля в садоводстве «Здоровье» массива «Сяськелево» сгорел садовый дом. Причина
пожара устанавливается.
В
тот же день рано утром горел торговый павильон на улице Генерала Кныша в
Гатчине. В результате пожара выгорела внутренняя обстановка. Причиной пожара
стал аварийный режим работы участка электросети.
14
июля в посёлке Сусанино в результате неправильной эксплуатации печного
оборудования в частном жилом доме выгорело помещение кухни.
15
июля в деревне Большое Рейзино сгорел частный дом. Проводится проверка.
В
Вырице было зафиксировано два случая горения торфа на улице Ленина недалеко от
ж/д платформы №2. К тушению привлекались подразделения 105 пожарной части.
19
июля в деревне Покровской частично выгорел гараж. На месте пожара обнаружен
труп мужчины. Проводится проверка.
Информация предоставлена ОНДиПР
Гатчинского района