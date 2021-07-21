Дворовый спорт – для гатчинских ребят

Все желающие могут потренироваться на спортивных площадках в центре города, на Въезде, на Аэродроме и в Мариенбурге. Занятия бесплатные. Тренировки по футболу будут проходить до 1 августа. Со 2 по 15 августа пройдут занятия по флорболу. С 16 по 29 августа юные спортсмены смогут заняться стритболом.
Расписание занятий:
- Мариенбург, ФОК «Мариенбург», тренер Дмитрий
Савицкий: понедельник, среда, пятница, 16:00 - 17:30;
- Въезд, площадка педагогического колледжа, тренер
Эдуард Солнышков: понедельник, среда, пятница, 16:00 – 18:00;
- Аэродром, площадка на ул. Красных Военлётов, 4-а,
тренер Борис Закарая: понедельник, среда, пятница, 17:30 – 19:00;
- Центр, площадка лицея № 3, тренер Эдуард Солнышков:
понедельник, среда, пятница, 11:30 – 13:00.
Команда «Маяк» переезжает на новую площадку у
Татарского переезда на ул. Чехова, тренер Дарья Перкова: понедельник, среда,
пятница, 16:00 - 17:30.
Программа «Дворовый спорт» реализуется с 2009 года.
Каждое лето в пяти микрорайонах города проходили тренировки по трём видам
командно-игрового спорта: футбол, баскетбол и флорбол. Руководитель проекта:
депутат областного парламента Александр Русских.