Дворовый спорт – для гатчинских ребят

Все желающие могут потренироваться на спортивных площадках в центре города, на Въезде, на Аэродроме и в Мариенбурге. Занятия бесплатные. Тренировки по футболу будут проходить до 1 августа. Со 2 по 15 августа пройдут занятия по флорболу. С 16 по 29 августа юные спортсмены смогут заняться стритболом.

Расписание занятий:

- Мариенбург, ФОК «Мариенбург», тренер Дмитрий Савицкий: понедельник, среда, пятница, 16:00 - 17:30;

- Въезд, площадка педагогического колледжа, тренер Эдуард Солнышков: понедельник, среда, пятница, 16:00 – 18:00;

- Аэродром, площадка на ул. Красных Военлётов, 4-а, тренер Борис Закарая: понедельник, среда, пятница, 17:30 – 19:00;

- Центр, площадка лицея № 3, тренер Эдуард Солнышков: понедельник, среда, пятница, 11:30 – 13:00.

Команда «Маяк» переезжает на новую площадку у Татарского переезда на ул. Чехова, тренер Дарья Перкова: понедельник, среда, пятница, 16:00 - 17:30.

Программа «Дворовый спорт» реализуется с 2009 года. Каждое лето в пяти микрорайонах города проходили тренировки по трём видам командно-игрового спорта: футбол, баскетбол и флорбол. Руководитель проекта: депутат областного парламента Александр Русских.