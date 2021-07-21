Где отключат свет 22 июля?

Где отключат свет 22 июля?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах Гатчинского района. 22 июля будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     21 Jul 2021

- с 09:00 до 17:00

Новосветское СП:

д. Пустошка

 

- с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, дома с 1 по 6, д. 17, клуб, почта, магазин,

д. Изора

д. Протасовка

д. Лязево

 

- с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Дружноселье

 

- с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Чаща

д. Мины

 

- с 10:00 до 17:00 (кратковременные переключения)

Елизаветинское СП:

д. Малые Борницы

д. Дубицы

д. Таровицы

д. Луйсковицы

 

- с 10:00 до 16:00 (на 2 часа)

Сусанинское СП:

д. Ковшово

 

- с 10:00 до 17:00 (кратковременные переключения)

Сяськелевское СП:

д. Ронилово

д. Питкелево

д. Сяськелево

д. Реболово

д. Сеппелево

 

- с 10:00 до 17:00 (кратковременные переключения)

Войсковицкое СП:

д. Новый Учхоз

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