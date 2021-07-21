Где отключат свет 22 июля?

- с
09:00 до 17:00
Новосветское
СП:
д.
Пустошка
- с
10:00 до 17:00
Дружногорское
ГП:
д.
Лампово, дома с 1 по 6, д. 17, клуб, почта, магазин,
д.
Изора
д.
Протасовка
д.
Лязево
- с
10:00 до 17:00
Сиверское
ГП:
д.
Дружноселье
- с
10:00 до 18:00
Вырицкое
ГП:
д.
Чаща
д.
Мины
- с
10:00 до 17:00 (кратковременные переключения)
Елизаветинское
СП:
д.
Малые Борницы
д.
Дубицы
д.
Таровицы
д.
Луйсковицы
- с
10:00 до 16:00 (на 2 часа)
Сусанинское
СП:
д.
Ковшово
- с
10:00 до 17:00 (кратковременные переключения)
Сяськелевское
СП:
д.
Ронилово
д.
Питкелево
д.
Сяськелево
д.
Реболово
д.
Сеппелево
- с
10:00 до 17:00 (кратковременные переключения)
Войсковицкое
СП:
д.
Новый Учхоз