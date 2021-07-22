Целительная экскурсия по музею-усадьбе «Рождествено»

По словам сотрудников ПНИ, такие поездки для их подопечных - тоже терапия. Каждое такое путешествие для них - это новая жизнь со своими впечатлениями, опытом и знаниями. Там можно восхищаться простыми вещами, на которые ты совершенно перестал обращать внимание в обычной повседневности. Путешествия успокаивают мысли, будоражат кровь и подогревают сердце. Человек испытывает в них самые захватывающие чувства, включая восторг от красоты окружающего мира.

Совершить поездку в Рождествено помог волонтер, друг ПНИ и доброводитель Денис Хлюстов. А увлекательную экскурсию по приусадебному парку провела сотрудница музея Валентина Седышева.

Источник: https://vk.com/logpni