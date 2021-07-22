Целительная экскурсия по музею-усадьбе «Рождествено»

По
словам сотрудников ПНИ, такие поездки для их подопечных - тоже терапия. Каждое
такое путешествие для них - это новая жизнь со своими впечатлениями, опытом и
знаниями. Там можно восхищаться простыми вещами, на которые ты совершенно
перестал обращать внимание в обычной повседневности. Путешествия успокаивают
мысли, будоражат кровь и подогревают сердце. Человек испытывает в них самые
захватывающие чувства, включая восторг от красоты окружающего мира.
Совершить
поездку в Рождествено помог волонтер, друг ПНИ и доброводитель Денис Хлюстов. А
увлекательную экскурсию по приусадебному парку провела сотрудница музея
Валентина Седышева.
Источник: https://vk.com/logpni