Медицинский колледж в Гатчине ждет абитуриентов

В этом году Гатчинский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор только на специальность «Лечебное дело» (квалификация - фельдшер). Срок обучения по данной специальности составляет 3 года 10 месяцев. Поступление возможно только на базе полного среднего образования (11 классов).

Гатчинский филиал Выборгского медицинского колледжа был открыт на базе Гатчинской больницы в 2000 году. За это время он подготовил сотни медицинских сестер для разных государственных лечебных учреждений Гатчинского района и Ленинградской области, а в текущем году состоялся первый выпуск фельдшеров.

В филиале организованы новый компьютерный и специализированные симуляционные медицинские классы, где с помощью симуляторов (тренажеров и манекенов) студенты на практике отрабатывают профессиональные навыки. Учебные дисциплины преподают практикующие врачи Гатчинской КМБ. Студенты получают стипендию, проходят практику в подразделениях Гатчинской больницы, а после первого года обучения они, при успешной сдаче экзамена, получают право работать младшими медицинскими сестрами по уходу за больными.

В связи с эпидобстановкой документы на поступление подаются дистанционно на электронную почту Выборгского медицинского колледжа или medik@vyborg.ru или через Почту России на адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.26-а.

Для подачи документов в электронном виде необходимо:

1. Скачать бланк заявления с сайта колледжа (рубрика «Абитуриентам») и заполнить его (образцы заполнения там же).

http://medik.vyborg.ru/blank-zayavleniya-na-zachislenie

2. Отсканировать заполненное заявление и все документы (кроме фотографий) в соответствии с перечнем документов, сдаваемых в приемную комиссию, (рубрика «Абитуриентам»). Документы должны быть в формате PDF (только скан, не фото через телефоны).

3. Сканы заявления и документов отправить либо на электронную почту колледжа, либо почтовым отправлением.

Фото пресс-службы Гатчинской КМБ