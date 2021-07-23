Медицинский колледж в Гатчине ждет абитуриентов

В
этом году Гатчинский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор
только на специальность «Лечебное дело» (квалификация - фельдшер). Срок
обучения по данной специальности составляет 3 года 10 месяцев. Поступление
возможно только на базе полного среднего образования (11 классов).
Гатчинский
филиал Выборгского медицинского колледжа был открыт на базе Гатчинской больницы
в 2000 году. За это время он подготовил сотни медицинских сестер для разных
государственных лечебных учреждений Гатчинского района и Ленинградской области,
а в текущем году состоялся первый выпуск фельдшеров.
В
филиале организованы новый компьютерный и специализированные симуляционные
медицинские классы, где с помощью симуляторов (тренажеров и манекенов) студенты
на практике отрабатывают профессиональные навыки. Учебные дисциплины преподают
практикующие врачи Гатчинской КМБ. Студенты получают стипендию, проходят
практику в подразделениях Гатчинской больницы, а после первого года обучения
они, при успешной сдаче экзамена, получают право работать младшими медицинскими
сестрами по уходу за больными.
В
связи с эпидобстановкой документы на поступление подаются дистанционно на электронную
почту Выборгского медицинского колледжа или medik@vyborg.ru или через Почту
России на адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе,
д.26-а.
Для
подачи документов в электронном виде необходимо:
1.
Скачать бланк заявления с сайта колледжа (рубрика «Абитуриентам») и заполнить
его (образцы заполнения там же).
http://medik.vyborg.ru/blank-zayavleniya-na-zachislenie
2.
Отсканировать заполненное заявление и все документы (кроме фотографий) в
соответствии с перечнем документов, сдаваемых в приемную комиссию, (рубрика
«Абитуриентам»). Документы должны быть в формате PDF (только скан, не фото
через телефоны).
3.
Сканы заявления и документов отправить либо на электронную почту колледжа, либо
почтовым отправлением.
Фото пресс-службы Гатчинской КМБ