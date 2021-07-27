Пространство, где хочется работать

Молодежный
«Интеллект»
Работа по такому адресному развитию ведется в нашей стране не первый
год. В 2015 году, по инициативе президента Российской Федерации, был создан образовательный
центр «Сириус», целью работы которого стало раннее выявление,
развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей со всей
России. Стоит отметить, что подобные центры, но регионального масштаба,
существовали до появления «Сириуса». К примеру, Ленинградский областной центр
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» был создан еще в
2003 году.
Интеллект предлагает годовые дополнительные общеобразовательные
программы по 3 направлениям: наука, искусство и спорт. В течение года ребята приезжают
в Центр 4 раза на весенние, летние, осенние и зимние сессии, каждая из которых
длится 6 дней. В межсессионный период работают над проектами, обучаются
дистанционно, участвуют в конкурсах и олимпиадах, что позволяет каждому ученику
Центра составить индивидуальную образовательную траекторию. Центр, в свою
очередь, может отследить прогресс, дать возможность применить знания на
практике, замотивировать ребят на самостоятельное углубленное изучение
предмета.
Набор на образовательные программы проходит в начале календарного года.
Изначально на программы отбирались исключительно победители и призеры олимпиад,
что создавало определенные барьеры. Как говорит директор Центра «Интеллект», Денис
Игоревич Рочев: «В какой-то момент я увидел, что не все мотивированные ребята
попадают на наши программы. Есть те, кто не попал в олимпиадную обойму, но заинтересованы
в изучении конкретной предметной области. Было принято решение поменять подход
к отбору на программы – мотивационное письмо стало основной формой». Также
школа может направить ходатайство на конкретного ученика. Такой подход делает
обучение в Интеллекте доступным каждому школьнику области.
Теоретики, желающие участвовать в олимпиадах, имеют возможность войти в
состав одной из 12 предметных сборных и готовиться к олимпиаде круглый год не
только на базе Центра, но и выезжая за лучшими практиками в другие регионы нашей
страны.
Лучших ждут «Большие вызовы»
Практики,
в рамках Естественно-научной школы имеют возможность научиться создавать
проекты, проходя все этапы проектной деятельности под руководством опытных
наставников и тьюторов. Разработчики 10 самых успешных проектов, пройдя
региональный этап защиты, отправляются в Сириус на финал конкурса «Большие
вызовы».
Стремящимся развивать конкретные профессиональные компетенции предлагают
вступить в движение Юниор Профи. Научно-техническое творчество – приоритетное
направление развития дополнительного образования в России, которое позволяет
школьникам стать специалистами узкого профиля. В настоящее время на базе Центра
ведется работа по развитию 11 компетенций, включая прототипирование, инженерный
дизайн и другие.
Одним из уникальных направлений «Интеллекта» по праву является Заочная
математическая школа. Созданная еще в 1966, она и сегодня не теряет
актуальности и является современной площадкой, реализующей образовательные
программы по математике, биологии и химии, как в очном формате, так и заочно с
применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционный формат
позволяет охватить большее количество ребят и привлечь школьных учителей к
этому процессу.
Успешный опыт Заочной математической школы по дистанционному обучению дал
старт идее дистанционного образования в «Интеллекте». Значительные расстояния и
ограниченное количество мест, не позволяли обучать всех желающих. С подписанием
в 2017 году соглашения о создании на базе «Интеллекта» регионального Центра по
модели «Сириус», появились ресурсы, позволяющие масштабировать работу Центра на
всю область.
Помогать раскрыть
талант
В сентябре этого года в Ленинградской области на базе школ каждого
муниципального района откроются 18 уникальных медиацентров «Интеллект», которые
будут работать в формате открытого лектория. Как отметил председатель комитета
общего и профессионального образования Сергей Валентинович Тарасов: «С
появлением медиацентров оказывать поддержку одаренным детям станет проще.
Несмотря на расстояния, можно будет вести полноценную подготовку наших
школьников к олимпиадам, помогать раскрыть их талант».
Современные
дети, должны иметь доступ к самому современному оборудованию. К новому учебному
году в Центре запускаются 7 уникальных лабораторий, где ребята смогут проводить
исследования не только в рамках образовательных программ, но и самостоятельно под
руководством научных руководителей и лаборантов.
Руководители
областного Центра убеждены, что роль наставника нельзя переоценить, поскольку
именно наставник помогает ребенку раскрыть свой потенциал в полной мере. У ленинградских
ребят есть возможность учиться у лучших, изучая предмет в контексте. Среди
партнеров передовые ВУЗы и предприятия региона. Программы Центра разработаны на
кафедрах высших учебных заведений, что позволяет осваивать предмет на
углубленном уровне, а предприятия дают возможность изучать теорию неразрывно от
практики. Это отмечают и ученики «Интеллекта»: «Ценно то, что занятия ведут
преподаватели ВУЗов, это совсем другой уровень и другая глубина», - делится
своими мыслями Константин из г. Луга. При этом важна не только
глубина, но и интересная подача материала, о чем говорит Софья из
Всеволжского района: «Возможность участвовать в открытом диалоге с
лектором очень ценна».
День за днем Центр «Интеллект»
меняется, создавая уникальное образовательное экопространство, в котором
хочется учиться. Пространство, где каждый ребенок имеет право быть лучшим в той
сфере, которая интересна именно ему. Пространство, где хочется остаться и работать.