Пространство, где хочется работать

Молодежный «Интеллект»

Работа по такому адресному развитию ведется в нашей стране не первый год. В 2015 году, по инициативе президента Российской Федерации, был создан образовательный центр «Сириус», целью работы которого стало раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей со всей России. Стоит отметить, что подобные центры, но регионального масштаба, существовали до появления «Сириуса». К примеру, Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» был создан еще в 2003 году.

Интеллект предлагает годовые дополнительные общеобразовательные программы по 3 направлениям: наука, искусство и спорт. В течение года ребята приезжают в Центр 4 раза на весенние, летние, осенние и зимние сессии, каждая из которых длится 6 дней. В межсессионный период работают над проектами, обучаются дистанционно, участвуют в конкурсах и олимпиадах, что позволяет каждому ученику Центра составить индивидуальную образовательную траекторию. Центр, в свою очередь, может отследить прогресс, дать возможность применить знания на практике, замотивировать ребят на самостоятельное углубленное изучение предмета.

Набор на образовательные программы проходит в начале календарного года. Изначально на программы отбирались исключительно победители и призеры олимпиад, что создавало определенные барьеры. Как говорит директор Центра «Интеллект», Денис Игоревич Рочев: «В какой-то момент я увидел, что не все мотивированные ребята попадают на наши программы. Есть те, кто не попал в олимпиадную обойму, но заинтересованы в изучении конкретной предметной области. Было принято решение поменять подход к отбору на программы – мотивационное письмо стало основной формой». Также школа может направить ходатайство на конкретного ученика. Такой подход делает обучение в Интеллекте доступным каждому школьнику области.

Теоретики, желающие участвовать в олимпиадах, имеют возможность войти в состав одной из 12 предметных сборных и готовиться к олимпиаде круглый год не только на базе Центра, но и выезжая за лучшими практиками в другие регионы нашей страны.

Лучших ждут «Большие вызовы»

Практики, в рамках Естественно-научной школы имеют возможность научиться создавать проекты, проходя все этапы проектной деятельности под руководством опытных наставников и тьюторов. Разработчики 10 самых успешных проектов, пройдя региональный этап защиты, отправляются в Сириус на финал конкурса «Большие вызовы».

Стремящимся развивать конкретные профессиональные компетенции предлагают вступить в движение Юниор Профи. Научно-техническое творчество – приоритетное направление развития дополнительного образования в России, которое позволяет школьникам стать специалистами узкого профиля. В настоящее время на базе Центра ведется работа по развитию 11 компетенций, включая прототипирование, инженерный дизайн и другие.

Одним из уникальных направлений «Интеллекта» по праву является Заочная математическая школа. Созданная еще в 1966, она и сегодня не теряет актуальности и является современной площадкой, реализующей образовательные программы по математике, биологии и химии, как в очном формате, так и заочно с применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционный формат позволяет охватить большее количество ребят и привлечь школьных учителей к этому процессу.

Успешный опыт Заочной математической школы по дистанционному обучению дал старт идее дистанционного образования в «Интеллекте». Значительные расстояния и ограниченное количество мест, не позволяли обучать всех желающих. С подписанием в 2017 году соглашения о создании на базе «Интеллекта» регионального Центра по модели «Сириус», появились ресурсы, позволяющие масштабировать работу Центра на всю область.

Помогать раскрыть талант

В сентябре этого года в Ленинградской области на базе школ каждого муниципального района откроются 18 уникальных медиацентров «Интеллект», которые будут работать в формате открытого лектория. Как отметил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Валентинович Тарасов: «С появлением медиацентров оказывать поддержку одаренным детям станет проще. Несмотря на расстояния, можно будет вести полноценную подготовку наших школьников к олимпиадам, помогать раскрыть их талант».

Современные дети, должны иметь доступ к самому современному оборудованию. К новому учебному году в Центре запускаются 7 уникальных лабораторий, где ребята смогут проводить исследования не только в рамках образовательных программ, но и самостоятельно под руководством научных руководителей и лаборантов.

Руководители областного Центра убеждены, что роль наставника нельзя переоценить, поскольку именно наставник помогает ребенку раскрыть свой потенциал в полной мере. У ленинградских ребят есть возможность учиться у лучших, изучая предмет в контексте. Среди партнеров передовые ВУЗы и предприятия региона. Программы Центра разработаны на кафедрах высших учебных заведений, что позволяет осваивать предмет на углубленном уровне, а предприятия дают возможность изучать теорию неразрывно от практики. Это отмечают и ученики «Интеллекта»: «Ценно то, что занятия ведут преподаватели ВУЗов, это совсем другой уровень и другая глубина», - делится своими мыслями Константин из г. Луга. При этом важна не только глубина, но и интересная подача материала, о чем говорит Софья из Всеволжского района: «Возможность участвовать в открытом диалоге с лектором очень ценна».

День за днем Центр «Интеллект» меняется, создавая уникальное образовательное экопространство, в котором хочется учиться. Пространство, где каждый ребенок имеет право быть лучшим в той сфере, которая интересна именно ему. Пространство, где хочется остаться и работать.



