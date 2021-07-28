Награды гатчинских шахматистов

Артем Сапелкин, не оставив шансов своим конкурентам среди мальчиков до 13 лет, стал абсолютным чемпионом. Большую помощь в его подготовке оказал одноклубник Артем Горлов. Среди юношей до 15 лет «серебро» завоевал Дмитрий Шестак, уступив лишь победителю турнира. Среди девочек до 11 лет бронзовая награда досталась Светлане Смирновой.

Также мы поздравляем гатчинского шахматиста Даниила Линчевского с победой в этапе Кубка России «Малая земля» среди мужчин, который проходил в Новороссийске с 12 по 20 июля.