Не бейте палкой по ногам – получите статью

В конце июня в приемный
покой Гатчинской больницы обратился 50-летний житель Нового Света с
множественными переломами голени. В состоянии средней тяжести его поместили на
отделение травматологии, прооперировали. В ходе проверки было установлено, что
пострадавший получил свои травмы в результате внезапно возникших неприязненных
отношений с неизвестным мужчиной у дома № 1 в Новом Свете.
В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и
изобличили преступника – 47-летнего жителя Нового Света Владимира К., не
судимого. Из объяснений задержанного следует, что в ходе конфликта он несколько
раз ударил мужчину деревянной палкой по колену. 21-го июля были получены
результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой пострадавший получил
перелом костей правой голени в нижней трети со смещением отломков. Данная
травма является тяжким вредом здоровья, и следователем следственного управления
УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Подследственный находится
под подпиской о невыезде.