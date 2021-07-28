Не бейте палкой по ногам – получите статью

В конце июня в приемный покой Гатчинской больницы обратился 50-летний житель Нового Света с множественными переломами голени. В состоянии средней тяжести его поместили на отделение травматологии, прооперировали. В ходе проверки было установлено, что пострадавший получил свои травмы в результате внезапно возникших неприязненных отношений с неизвестным мужчиной у дома № 1 в Новом Свете.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и изобличили преступника – 47-летнего жителя Нового Света Владимира К., не судимого. Из объяснений задержанного следует, что в ходе конфликта он несколько раз ударил мужчину деревянной палкой по колену. 21-го июля были получены результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой пострадавший получил перелом костей правой голени в нижней трети со смещением отломков. Данная травма является тяжким вредом здоровья, и следователем следственного управления УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Подследственный находится под подпиской о невыезде.