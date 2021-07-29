Петербургский институт ядерной физики встречает 50-летний юбилей!

С самого начала самостоятельной работы институт обладал мощнейшей научной и технической базой: его протонный синхроциклотрон СЦ-1000 соответствовал возможностям ведущих мировых центров. Полвека спустя НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ по-прежнему остается в числе интеллектуальных и технологических лидеров страны. В 2016 году здесь состоялся пуск циклотрона Ц-80, на базе которого планируется создать комплекс по производству радионуклидов для ядерной медицины, а также центр лучевой терапии. А в 2020 году организован Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК. В феврале 2021 г. реактор ПИК был выведен на энергетический режим работы, что стало одним из знаковых событий Года науки и технологий.

Об истории, современности и планах на будущее мы беседуем с директором НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Сергеем Евгеньевичем Горчаковым.

- Сергей Евгеньевич, 50 лет для такого института, как НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, – это много или мало?

- В 2021 году Институт отмечает 50-летие со дня приобретения самостоятельности. Впрочем, славная история НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ началась гораздо раньше – в 1956 году, когда в рамках Курчатовского проекта именно небольшой лесной массив под названием Орлова роща в Гатчине был выбран местом строительства реактора ВВР-М (физический пуск реактора ВВР-М состоялся в 1959 г., введён в эксплуатацию в

1961 г.). Тогда был образован филиал Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, специально ориентированный на исследования в области ядерной физики. Позже здесь же был построен протонный синхроциклотрон на рекордную для этого типа ускорителей энергию 1000 МэВ (физический пуск протонного синхроциклотрона СЦ-1000 состоялся в 1967 г., введён в эксплуатацию в 1970 г.). Научные результаты, полученные учеными на этих базовых установках института, получили мировое признание и многократно отмечались престижными государственными и ведомственными наградами, в том числе Ленинской и Государственными премиями, премиями Правительства РФ, академическими премиями. Три работника были избраны действительными членами, семь - членами-корреспондентами Российской академии наук.

- Сейчас институт по-преж-нему является одним из ведущих ядерно-физических центров страны, имеющим высочайший авторитет в международном научном сообществе…

- Сегодня институт - это крупнейший многопрофильный научный центр России, входящий в состав НИЦ «Курчатовский институт». Здесь осуществляется целый комплекс фундаментальных и прикладных исследований по широкому спектру направлений, в том числе, в области теоретической и математической физики; междисциплинарных исследований в нано- и бионауках с использованием нейтронного и синхротронного излучений; молекулярной биологии и биомедицины; проведение исследований с использованием нейтронов, протонов и тяжелых ионов; нейтринной физике; физике ядерных реакторов и ускорителей; ядерной медицине, включая производство изотопов, лучевую терапию, нанобиотехнологии для медицины, что соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации.

В 2013 году осуществлён комплексный пуск систем изохронного циклотрона Ц-80. В рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы на его базе начались работы по созданию радиоизотопного комплекса РИЦ-80 для развития методов наработки радионуклидов и офтальмологического центра для лечения злокачественных новообразований глаза и орбиты. Была разработана проектная документация на радиоизотопный комплекс и офтальмологический центр, разработаны медико-технические требования на комплекс в целом и на все его аппаратные (оборудование) и программные составляющие.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О развитии генетических технологий в Российской Федерации» и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ является соисполнителем работ программы Курчатовского геномного центра «Разработка генетических технологий для промышленной микробиологии и сельского хозяйства», которая нацелена на научно-технологическое обеспечение перехода к высокопродуктивным агротехнологиям и биотехнологиям, на проведение исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню, в области геномных исследований и генетических технологий, включая технологии генетического редактирования, а также на развитие кадрового потенциала отечественной науки в области генетических технологий.

Конечно, одним из самых масштабных проектов российской науки является высокопоточный исследовательский реактор ПИК, который в настоящее время выведен на энергетический режим работы. В рамках Национального проекта «Наука» и мероприятий «Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации на 2019-2027 годы» сейчас завершаются мероприятия по модернизации инженерно-технических систем и реконструкции не имеющего мировых аналогов лабораторного комплекса научно-исследовательского реактора ПИК с последующей организацией на его базе Международного центра нейтронных исследований (МЦНИ). Это станет настоящим событием в мировой науке и позволит повысить роль российских исследовательских проектов и ученых в международной научно-технической кооперации.

- Почему так много говорят о Международном центре нейтронных исследований? Ведь мало кто понимает, для чего он нужен.

- В результате реализации проекта МЦНИ на базе РК ПИК будут продолжены исследования свойств магнитных материалов и биологических объектов, получены новые знания о свойствах экзотических ядер и фундаментальных взаимодействий, а также разработаны новые технологии для исследования динамики и распределения потока нейтронов. Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК предназначен для проведения широкого круга работ в области ядерной физики и физики элементарных частиц, физики конденсированного состояния, материаловедения, структурной и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения прикладных технических задач. Неоднократно говорилось, что реализация этого проекта позволит России занять одно из ведущих мест на мировых рынках оказания высокотехнологичных услуг по использованию нейтронных и ядерных методов в разработке новых материалов и изделий, то есть наличие источника нейтронов дает конкретному научному центру, стране эффективный способ изучения свойств вещества и создания новых материалов. Нейтронный или синхротронный источник предназначены не только для одного института, а для коллективного использования учеными из российских и мировых научных центров. Такие мегаустановки в современной науке – показатель научно-технологического потенциала страны, ее конкурентоспособности и национальной безопасности. Новый комплекс даст возможность удовлетворить потребности в нейтронах всех заинтересованных потребителей, не только России и стран СНГ, но и других зарубежных стран.

- Безусловно, всё это дает Вам право гордиться институтом, которым Вы руководите?

- Прежде всего, я горжусь коллективом, который работает в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ. Это около 2000 высококлассных специалистов, из них около 530 научных сотрудников, более 70 докторов наук и 260 кандидатов наук. Мы ведем подготовку кадров высшей квалификации по программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, привлекаем как научные, так и инженерные кадры – выпускников вузов со всей страны. Таким образом, в Гатчину ежегодно на постоянное место жительства приезжают десятки молодых людей, в том числе с семьями. Это крайне актуально сегодня и необходимо для проведения междисциплинарных исследований, в том числе на такой уникальной мегаустановке, как реакторный комплекс ПИК. В свою очередь это позволяет талантливой молодежи построить успешную научную карьеру и обеспечивает развитие интеллектуального потенциала Гатчинского муниципального района, Ленинградской области, всей страны.

- В своё время ЛИЯФ был институтом, вокруг которого строился город. В институте работали целыми семейными династиями – детей растили с любовью к науке буквально с пеленок.

- Уверен, что и сейчас всё происходит именно так. НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ - крупнейшее градообразующее предприятие Гатчины. Так, с 1956 по 2002 годы было построено 42 жилых дома на 2,5 тысячи квартир общей жилой площадью – 150 тыс. кв. метров. К 1980 году жилой фонд, построенный Институтом, составлял около 30% благоустроенного жилого фонда Гатчины. Также были построены 5 детских садов и 2 школы, которые впоследствии были переданы городу, спортивно-оздоровительный комплекс с 3 спортзалами и 2 бассейнами, гостиница «Академическая», целый ряд других объектов социальной и инженерной инфраструктуры города.

Особое внимание институт сейчас уделяет просветительской и образовательной деятельности, стремясь популяризировать науку, заинтересовать молодежь в получении профильного физического и биологического образования, занимается организацией и проведением экскурсий на научные объекты Института, участвует в профориентационной работе со школьниками старших классов. У нас проходят научно-популярные лекции, семинары и мастер-классы, ведутся практические занятия в течение каждого учебного года в Научно-образовательном центре по углубленному изучению физики, биологии, химии и математики. Мы активно вовлекаем детей в проект «Молодые таланты» программы «Школьная экологическая инициатива», что, несомненно, способствуют интеллектуальному развитию юных жителей города и района.

Беседовал Андрей Соколов

Уважаемые ветераны и сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ!

Дорогие гатчинцы!

В этот юбилейный для НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ год мы отдаем дань уважения всем, кто стоял у истоков его создания и на протяжении многих лет честно трудился во славу отечественной науки.

Мы стараемся бережно хранить и развивать богатейшее творческое наследие предшественников, высоко держать профессиональную планку, уделять приоритетное внимание реализации масштабных международных проектов, подготовке одаренной молодежи.

Благодарю коллектив института, объединяющий слаженную команду талантливых, квалифицированных специалистов, за верность своему делу, профессионализм и талант.

Уверен, что 50-летие НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ – праздник не только для сотрудников, но и для всей Гатчины и Ленинградской области, России в целом. Ведь полвека – это только начало большого пути с амбициозными целями и серьезными задачами.

Директор НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ С.Е. Горчаков