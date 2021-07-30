Бульвар Науки: продолжение следует!

Как сообщили в администрации Гатчинского района, 24 июля прошёл аукцион, подписан контракт с подрядчиком. Стоимость работ - 16,5 млн рублей.

Согласно проекту, на этом участке Гатчины планируется убрать 10 старых деревьев, на их место будут высажены более 400 деревьев и кустарников: клены, сирень, спирея, барбарис, кизильник и др. Бульвар украсят газоны - партерные, мавританские и обыкновенные. Будут установлены скамейки, уличные светильники, урны, оборудована велопарковка.

Напомним, что первый этап благоустройства бульвара Науки был реализован в 2019 году.