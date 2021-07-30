Пётр Посохин - достойный пример молодым!

Интересные подробности побед и спортивных достижений трёхкратного Чемпиона мира по пауэрлифтингу Петра Николаевича Посохина.

Рубрики : Спорт     30 Jul 2021

Спорт высших достижений в Ленинградской области в приоритете. Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».

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