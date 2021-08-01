Где в Гатчинском районе отключат свет на первой неделе августа

Где в Гатчинском районе отключат свет на первой неделе августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинск5ого района:

Рубрики : ЖКХ     01 Aug 2021

г. Гатчина

2 августа 09:00- 12:00

ул. Карла Маркса д. 45, 49Б, 9А, 47А, 49, 47, 44; ул. Соборная д. 22А, 22, 20А, 20, 24Б; ул. Радищева д. 5А, 5; ул. Урицкого д. 12, 17А, 14, 16; 

3 августа 09.00-16.00, 4 августа 09.00-12.00

ул. Зверевой д. 12А; детский сад №45

3 и 4 августа 09.00-17.00

СНТ "Буревестник-2"; СНТ "Надежда"

с 3 по 6 августа 09.00-15.00

ул. Школьная д. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Подъездная дорога д. 13-17

5 августа 09.00-17.00

ул. 7-й Армии д. 10, 10А

6 августа 09.00-17.00

ул. Крупской д. 1, 1А


2 августа с 09:00 до 13:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны: ул.30 лет Победы, многоквартирные дома, магазины, администрация СП


2 августа с 10:00 до 16:00

Новосветское СП: п. Пригородный


2 августа

Сяськелевское СП:  

д. Вытти с 10:00 до 15:00   

д. Большое Ондрово с 12:00 до 17:00


2 августа с 10 до 17

Дружногорское СП

д. Лампово, ул. Совхозная, дома №9, 16, 15, 14, магазин  


3 августа 09:00- 16:00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Черняховского д. 1-11; ш. Сиверское д. 203-246; ул. Береговая д. 1-23; ул. Строителей д. 3-20; ул. Черняховского д. 8-27; ул. Речная д. 33-37, 6А-8А, 5-9; ул. Дворцовая д. 1-20; пр. Лейтенанта Шмидта д. 44-57; ул. Прибрежная д. 1-23; пер. Мельничный д. 1-81; пр. Лейтенанта Шмидта д. 4-37; Коттеджный поселок «Княжеская Долина»

 

3 августа 09:00- 16:00

Сиверское ГП

п. Сиверский:

ул. Саши Никифорова д.26-44

 

3 августа 09.00-17.00

Таицкое ГП

п. Тайцы

л. Карьерная д. 1 (ООО «СтройГаз», ООО «ЛГСС», ООО «Гарант», ООО «Фрамир»); массив Западный уч. 1-147; ул. Круговая д. 1-37; ул. Шоссейная д. 1-36


4 августа с 10:00 до 17:20

Пудомягское СП:

п. Кобралово: ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская, ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, дачи (1-10), Урожай-1, 2 д.170, 174, 181, 181а, 183, 184, 191, 209, 210, 217, 227, 236, 242, 245, 191, 242.

 

 

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