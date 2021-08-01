г. Гатчина
2 августа 09:00- 12:00
ул. Карла Маркса д. 45, 49Б, 9А, 47А, 49, 47, 44; ул. Соборная д. 22А, 22, 20А, 20, 24Б; ул. Радищева д. 5А, 5; ул. Урицкого д. 12, 17А, 14, 16;
3 августа 09.00-16.00, 4 августа 09.00-12.00
ул. Зверевой д. 12А; детский сад №45
3 и 4 августа 09.00-17.00
СНТ "Буревестник-2"; СНТ "Надежда"
с 3 по 6 августа 09.00-15.00
ул. Школьная д. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Подъездная дорога д. 13-17
5 августа 09.00-17.00
ул. 7-й Армии д. 10, 10А
6 августа 09.00-17.00
ул. Крупской д. 1, 1А
2 августа с 09:00 до 13:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны: ул.30 лет Победы, многоквартирные дома, магазины, администрация СП
2 августа с 10:00 до 16:00
Новосветское СП: п. Пригородный
2 августа
Сяськелевское СП:
д. Вытти с 10:00 до 15:00
д. Большое Ондрово с 12:00 до 17:00
2 августа с 10 до 17
Дружногорское СП
д. Лампово, ул. Совхозная, дома №9, 16, 15, 14, магазин
3 августа 09:00- 16:00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул.
Черняховского д. 1-11; ш. Сиверское д. 203-246; ул. Береговая д. 1-23; ул.
Строителей д. 3-20; ул. Черняховского д. 8-27; ул. Речная д. 33-37, 6А-8А, 5-9;
ул. Дворцовая д. 1-20; пр. Лейтенанта Шмидта д. 44-57; ул. Прибрежная д. 1-23;
пер. Мельничный д. 1-81; пр. Лейтенанта Шмидта д. 4-37; Коттеджный поселок
«Княжеская Долина»
3 августа 09:00- 16:00
Сиверское ГП
п. Сиверский:
ул.
Саши Никифорова д.26-44
3 августа 09.00-17.00
Таицкое ГП
п. Тайцы
л.
Карьерная д. 1 (ООО «СтройГаз», ООО «ЛГСС», ООО «Гарант», ООО «Фрамир»); массив
Западный уч. 1-147; ул. Круговая д. 1-37; ул. Шоссейная д. 1-36
4 августа с 10:00 до 17:20
Пудомягское СП:
п. Кобралово: ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская, ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, дачи (1-10), Урожай-1, 2 д.170, 174, 181, 181а, 183, 184, 191, 209, 210, 217, 227, 236, 242, 245, 191, 242.