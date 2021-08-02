Где отключат свет 3 августа?

Большеколпанское СП:

03.08.2021г. с 10:00 до 17:00

д. Большие Колпаны: ул.30 лет Победы дома 2,4,9,11,7,7а,7в, Киевское ш. д.79 (амбулатория)

Сяськелевское СП:

03.08.2021г. с 10:00 до 17:00

д. Сяськелево: ул. Новосёлки

Сусанинское СП:

03.08.2021г. с 09:00 до 18:00

п. Кобралово: СНТ Урожай-2, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия

Дружногорское ГП:

03.08.2021г. с 10:00 до 17:00

д. Лампово: мн.кв.д. №1-6,17, клуб, почта, магазин

Кобринское СП:

03.08.2021г. с 10:00 до 17:00

п. Прибытково

Пудостьское СП:

04.08.2021г. с 10:00 до 17:00 с отключением на 4 часа

п. Терволово: д/сад ул. Ленинградская, д.16, школа ул. Школьная, д.1, КНС

Сусанинское СП:

04.08.2021г. с 10:00 до 17:20 с отключением на 4 часа

п. Кобралово: ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская,

ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская,

ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная,

ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, дачи (1-10), Урожай-1, 2 д.170,174,181,181а,183,184,191,209,210,217,227,236,242,245,191,242.