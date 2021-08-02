Где отключат свет 3 августа?

Большеколпанское СП:
03.08.2021г. с 10:00 до 17:00
д. Большие Колпаны: ул.30 лет Победы дома 2,4,9,11,7,7а,7в, Киевское ш.
д.79 (амбулатория)
Сяськелевское СП:
03.08.2021г. с 10:00 до 17:00
д. Сяськелево: ул. Новосёлки
Сусанинское СП:
03.08.2021г. с 09:00 до 18:00
п. Кобралово: СНТ Урожай-2, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия
Дружногорское ГП:
03.08.2021г. с 10:00 до 17:00
д. Лампово: мн.кв.д. №1-6,17, клуб, почта, магазин
Кобринское СП:
03.08.2021г. с 10:00 до 17:00
п. Прибытково
Пудостьское СП:
04.08.2021г. с 10:00 до 17:00 с отключением на 4 часа
п. Терволово: д/сад ул. Ленинградская, д.16, школа ул. Школьная, д.1, КНС
Сусанинское СП:
04.08.2021г. с 10:00 до 17:20 с отключением на 4 часа
п. Кобралово: ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская,
ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская,
ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная,
ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, дачи (1-10), Урожай-1, 2
д.170,174,181,181а,183,184,191,209,210,217,227,236,242,245,191,242.