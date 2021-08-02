В Гатчине и районе – 24 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 8

- Рождествено – 1

- с. Никольское – 1

- Сокколово – 1

- Сиверский – 1

- Вырица – 1

- Батово – 1

- Коммунар – 3

- д. Ивановка Веревского поселения – 1

- д. Ивановка Пудостьского поселения – 1

- Шпаньково – 1

- Новый Свет – 1

- Дружная Горка -1

- Карташевская – 1

- Алапурская – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7609 человек, 6484 – 85,2% – выздоровели, скончались 355 человек.

В Ленинградской области по данным на 2 августа (за период с марта 2020 года) коронавирусная инфекция диагностирована у 56562 человек, 46859 поправились, 2123 заболевших скончались.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 29-е июля, в Ленинградской области вакцинировано 417037 человек. За сутки привилось 13470 жителей области. В регион поставлено 476284 комплекта вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот»,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево,

- в ООО «Медиком» по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16-б.

- в медицинском центре «Стомамедсервис» по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 8, кор. 3 (вход со двора со стороны ул. Горького).

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.

Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo