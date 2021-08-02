Журналисты, фотографы и блогеры «открывают Россию» в Ленинградской области

В ходе проекта молодые
«медийщики» из России, а также авторы мультимедийных порталов, тележурналисты,
фотографы и блогеры, приехавшие в Россию из 10 стран, чтобы увидеть её изнутри
— без стереотипов, завершили свое путешествие по Ленинградской области. На
протяжении двух недель международная съемочная группа собирала истории простых
людей, которые живут в Ленинградской области, и готовила материал для
объединенного документального фильма и большой фотовыставки «От Старой Ладоги и
до наших дней».
В команду проекта вошли
представители медиасферы из России, Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии,
Эстонии, Дании, Армении и Франции. Съемки прошли в Гатчине, Старой Ладоге,
Шлиссельбурге, Кингисеппе, Выборге, Всеволожске и Тосно. В каждой точке
маршрута съемочная группа встречалась с новыми героями, готовыми рассказать о
своем ремесле. Все они — обычные люди, которых можно встретить на улицах
города. Водитель автобуса, хранитель музея, тренер юных боксеров. У каждого
свой характер, своя судьба и своя житейская история.
Также в рамках проекта
прошла серия мастер-классов от фотографов Владимира Живойновича (г. Белград),
Габриэле Чеккони (г. Перуджа), Карлоса Фольгосо (г. Верин), Агнешки Пясецки (г.
Гданьск), документалиста Армана Ерицяна (г. Ереван) и трэвел-блогеров — Игоря
Парри (г. Хельсинки) и Михала Шимко (г. Варшава). Зарубежные коллеги рассказали
о своем опыте молодым журналистам и студентам области.
«Основная задача проекта
— в преодолении стереотипов, которые создаются вокруг страны, когда ты ее не
знаешь. Поэтому мы приглашаем наших зарубежных коллег и показываем жизнь самых
простых людей, истории их судеб. Это позволит увидеть реальную жизнь России
своими глазами и создать многослойный проект. Фото, тексты, документальное кино
— у нас мультимедийный формат. Каждый из участников выбирает свою тему и своего
героя. Самое важное, чтобы коллеги могли рассказать своей аудитории о реальных
ощущениях от нашей страны. Рассказ об обычных людях — лучшее, что может быть в
журналистике», — говорит руководитель проекта, режиссер Ашот Джазоян.
Презентация проекта
«Открывая Россию» пройдет в конце августа в библиотеке им.А.Аалто в Выборге. На
ней состоится премьерный показ документального фильма и открытие фотовыставки.
В экспозицию войдут работы российских и иностранных авторов, созданные в рамках
работы в регионе. Каждая фотография будет снабжена QR-кодом, ведущим на лонгрид
о герое из Ленинградской области, дополненный фотоматериалами и видео, не
вошедшими в фильм.
Проект реализуется
Медиаконгрессом «Содружество журналистов» при поддержке Фонда президентских
грантов и Союза журналистов России на средства гранта президента Российской
Федерации.