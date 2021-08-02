Журналисты, фотографы и блогеры «открывают Россию» в Ленинградской области

В ходе проекта молодые «медийщики» из России, а также авторы мультимедийных порталов, тележурналисты, фотографы и блогеры, приехавшие в Россию из 10 стран, чтобы увидеть её изнутри — без стереотипов, завершили свое путешествие по Ленинградской области. На протяжении двух недель международная съемочная группа собирала истории простых людей, которые живут в Ленинградской области, и готовила материал для объединенного документального фильма и большой фотовыставки «От Старой Ладоги и до наших дней».

В команду проекта вошли представители медиасферы из России, Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Армении и Франции. Съемки прошли в Гатчине, Старой Ладоге, Шлиссельбурге, Кингисеппе, Выборге, Всеволожске и Тосно. В каждой точке маршрута съемочная группа встречалась с новыми героями, готовыми рассказать о своем ремесле. Все они — обычные люди, которых можно встретить на улицах города. Водитель автобуса, хранитель музея, тренер юных боксеров. У каждого свой характер, своя судьба и своя житейская история.

Также в рамках проекта прошла серия мастер-классов от фотографов Владимира Живойновича (г. Белград), Габриэле Чеккони (г. Перуджа), Карлоса Фольгосо (г. Верин), Агнешки Пясецки (г. Гданьск), документалиста Армана Ерицяна (г. Ереван) и трэвел-блогеров — Игоря Парри (г. Хельсинки) и Михала Шимко (г. Варшава). Зарубежные коллеги рассказали о своем опыте молодым журналистам и студентам области.

«Основная задача проекта — в преодолении стереотипов, которые создаются вокруг страны, когда ты ее не знаешь. Поэтому мы приглашаем наших зарубежных коллег и показываем жизнь самых простых людей, истории их судеб. Это позволит увидеть реальную жизнь России своими глазами и создать многослойный проект. Фото, тексты, документальное кино — у нас мультимедийный формат. Каждый из участников выбирает свою тему и своего героя. Самое важное, чтобы коллеги могли рассказать своей аудитории о реальных ощущениях от нашей страны. Рассказ об обычных людях — лучшее, что может быть в журналистике», — говорит руководитель проекта, режиссер Ашот Джазоян.

Презентация проекта «Открывая Россию» пройдет в конце августа в библиотеке им.А.Аалто в Выборге. На ней состоится премьерный показ документального фильма и открытие фотовыставки. В экспозицию войдут работы российских и иностранных авторов, созданные в рамках работы в регионе. Каждая фотография будет снабжена QR-кодом, ведущим на лонгрид о герое из Ленинградской области, дополненный фотоматериалами и видео, не вошедшими в фильм.

Проект реализуется Медиаконгрессом «Содружество журналистов» при поддержке Фонда президентских грантов и Союза журналистов России на средства гранта президента Российской Федерации.