Ленинградская молодежь выбирает своих героев

Программа появится в 2022 году. С инициативой увековечить память Героев Российской Федерации, связанных с 47 регионом, выступила на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Из 15 Героев России, связанных с Ленинградской землей, восемь, к сожалению, ушли из жизни. И важно, чтобы молодое поколение воспитывалось не на выдуманных героях из мультиков, а на настоящих Героях-земляках. Их жизнь ― это пример мужества, стойкости и любви к нашей стране. А наша задача ― сохранить память об их подвигах», ― поделилась лидер «Волонтеров Победы».

Содержание программы «Волонтеры Победы» разрабатывают вместе с молодежью Ленинградской области. Обсуждение «дорожной карты» проекта прошло 2 августа в комитете по молодежной политике Ленинградской области.

«Очень важно, что в разработке предложений принимали участие молодые люди из разных районов Ленинградской области. Один из предложенных проектов ― создание уличного граффити с портретами Героев. Это отличный современный, а главное понятный для молодёжи формат. Мы открыты к сотрудничеству в этом вопросе и готовы оказать поддержку «Волонтерам Победы» в реализации грядущих проектов», ― отметила председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Напомним, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие учреждения звания «Герой Российской Федерации».