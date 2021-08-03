Ленинградская молодежь выбирает своих героев

Ленинградская молодежь выбирает своих героев

Создание патриотических граффити, просветительские проекты для социальных сетей и архивная работа волонтеров: Ленинградская область готовит программу, посвящённую Героям России.

Рубрики : Общество     03 Aug 2021

Программа появится в 2022 году. С инициативой увековечить память Героев Российской Федерации, связанных с 47 регионом, выступила на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

 «Из 15 Героев России, связанных с Ленинградской землей, восемь, к сожалению, ушли из жизни. И важно, чтобы молодое поколение воспитывалось не на выдуманных героях из мультиков, а на настоящих Героях-земляках. Их жизнь ― это пример мужества, стойкости и любви к нашей стране. А наша задача ― сохранить память об их подвигах», ― поделилась лидер «Волонтеров Победы». 

 Содержание программы «Волонтеры Победы» разрабатывают вместе с молодежью Ленинградской области. Обсуждение «дорожной карты» проекта прошло 2 августа в комитете по молодежной политике Ленинградской области.

 «Очень важно, что в разработке предложений принимали участие молодые люди из разных районов Ленинградской области. Один из предложенных проектов ― создание уличного граффити с портретами Героев. Это отличный современный, а главное понятный для молодёжи формат. Мы открыты к сотрудничеству в этом вопросе и готовы оказать поддержку «Волонтерам Победы» в реализации грядущих проектов», ― отметила председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

  Напомним, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие учреждения звания «Герой Российской Федерации».

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