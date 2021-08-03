Ленинградская молодежь выбирает своих героев

Создание патриотических граффити, просветительские проекты для социальных сетей и архивная работа волонтеров: Ленинградская область готовит программу, посвящённую Героям России.
Программа появится в 2022 году. С инициативой
увековечить память Героев Российской Федерации, связанных с 47 регионом,
выступила на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
«Из 15 Героев России, связанных с Ленинградской
землей, восемь, к сожалению, ушли из жизни. И важно, чтобы молодое поколение
воспитывалось не на выдуманных героях из мультиков, а на настоящих
Героях-земляках. Их жизнь ― это пример мужества, стойкости и любви к нашей
стране. А наша задача ― сохранить память об их подвигах», ― поделилась лидер
«Волонтеров Победы».
Содержание программы «Волонтеры Победы»
разрабатывают вместе с молодежью Ленинградской области. Обсуждение «дорожной
карты» проекта прошло 2 августа в комитете по молодежной политике Ленинградской
области.
«Очень важно, что в разработке предложений принимали
участие молодые люди из разных районов Ленинградской области. Один из
предложенных проектов ― создание уличного граффити с портретами Героев. Это
отличный современный, а главное понятный для молодёжи формат. Мы открыты к
сотрудничеству в этом вопросе и готовы оказать поддержку «Волонтерам Победы» в
реализации грядущих проектов», ― отметила председатель комитета по молодёжной
политике Ленинградской области Марина Григорьева.
Напомним, что
в 2022 году будет отмечаться 30-летие учреждения звания «Герой Российской
Федерации».
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