Плановые отключения 4 августа

Большеколпанское СП:
04.08.2021г. с 09:00
до 17:00
д. Большие Колпаны:
Старая, Средняя, Кооперативная, Восточный пер-к
д. Новые Черницы,
д. Вакколово,
д. Лядино
Сяськелевское
СП:
04.08.2021г. с 10:00
до 15:00
д. Вытти
04.08.2021г. с 12:00
до 17:00
д. Большое Ондрово
Дружногорское ГП:
04.08.2021г. с 10:00
до 17:00
д. Вохоново
д.Ля́зево,
д.И́зора,
д.Прота́совка,
Лампово мн.кв.д.№1-6,
17, клуб, почта, магазин.
Сиверское ГП:
04.08.2021г. с 10:00
до 17:00
д.Белого́рка (баня)
Новосветское СП:
04.08.2021г. с 10:00
до 17:00
д. Пустошка