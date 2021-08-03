Плановые отключения 4 августа

Плановые отключения 4 августа

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     03 Aug 2021

Большеколпанское СП:

04.08.2021г. с 09:00 до 17:00

д. Большие Колпаны: Старая, Средняя, Кооперативная, Восточный пер-к

д. Новые Черницы,

д. Вакколово,

д. Лядино

 

Сяськелевское СП:    

04.08.2021г. с 10:00 до 15:00

д. Вытти

04.08.2021г. с 12:00 до 17:00

д. Большое Ондрово

 

Дружногорское ГП:

04.08.2021г. с 10:00 до 17:00

д. Вохоново

д.Ля́зево,

д.И́зора,

д.Прота́совка,

Лампово мн.кв.д.№1-6, 17, клуб, почта, магазин.

 

Сиверское ГП:

04.08.2021г. с 10:00 до 17:00

д.Белого́рка (баня)

 

Новосветское СП:

04.08.2021г. с 10:00 до 17:00

д. Пустошка

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