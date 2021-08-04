Карьер в Старом Колене проверят

Один из вопросов касался Кобринского поселения Гатчинского района. Депутат местного совета Юрий Ильичев обратился по вопросу вырубки деревьев для разработки карьера в защитных лесах около деревни Старое Колено.

Жители Кобринского поселения уже обращались к Сергею Яхнюку по данному вопросу. По его поручению должна была состояться встреча жителей деревни с представителями Гатчинского лесничества и арендатора лесного участка – компании ООО «МДС-Сити М», но на встречу они не пришли.

Сегодня, по словам местных жителей, работы по разработке карьера уже привели к затоплению лесной территории, нарушению мелиоративной системы, естественного уклона рельефа, повреждению древесной растительности.

В своих обращениях жители деревни Старое Колено руководствуются решением Верховного суда по делу № 307-ЭС-19159, о том что «размещение карьера в защитных лесах, относящихся к противоэрозионным лесам, противоречит лесному законодательству и не совместимо с целевым назначением и полезными функциями ценных лесов». Жители деревни Старое Колено также направили обращение в Следственный комитет с просьбой зафиксировать наличие или отсутствие уголовно наказуемого преступления.

Сергей Яхнюк продолжит держать вопрос под личным контролем, тем более, что он уже обсуждал его с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района и председателем комитета по природным ресурсам Павлом Немчиновым.