Карьер в Старом Колене проверят

Один из вопросов касался Кобринского поселения Гатчинского района. Депутат местного совета Юрий Ильичев обратился по вопросу вырубки деревьев для разработки карьера в защитных лесах около деревни Старое Колено.
Жители Кобринского поселения уже обращались к
Сергею Яхнюку по данному вопросу. По его поручению должна была состояться
встреча жителей деревни с представителями Гатчинского лесничества и арендатора
лесного участка – компании ООО «МДС-Сити М», но на встречу они не пришли.
Сегодня, по словам местных жителей, работы по
разработке карьера уже привели к затоплению лесной территории, нарушению
мелиоративной системы, естественного уклона рельефа, повреждению древесной
растительности.
В своих обращениях жители деревни Старое Колено
руководствуются решением Верховного суда по делу № 307-ЭС-19159, о том что
«размещение карьера в защитных лесах, относящихся к противоэрозионным лесам,
противоречит лесному законодательству и не совместимо с целевым назначением и полезными
функциями ценных лесов». Жители деревни Старое Колено также направили обращение
в Следственный комитет с просьбой зафиксировать наличие или отсутствие уголовно
наказуемого преступления.
Сергей Яхнюк продолжит держать вопрос под личным
контролем, тем более, что он уже обсуждал его с депутатами Законодательного
собрания Ленинградской области от Гатчинского района и председателем комитета
по природным ресурсам Павлом Немчиновым.