Центральную часть Тайцев благоустроили

Центральную часть Тайцев благоустроили

В поселке Тайцы подходят к завершению дорожные работы на Привокзальной площади и у железнодорожного переезда. Как сказала глава администрации поселения Ирина Львович, две наиболее острые проблемы населенного пункта, наконец, будут решены.

Рубрики : Городская среда     04 Aug 2021

Железнодорожный переезд и территория вокруг него давно нуждались в ремонте. После того, как «Ленавтодор» отремонтировал свою часть региональной дороги рядом с переездом, который привела в порядок компания «РЖД», местным властям оставалось отремонтировать улицу Ушаковскую от железнодорожного переезда до деревни Большая Ивановка.

Из областного бюджета на эти цели было выделено 2,5 млн рублей при условии софинансирования из местной казны. Работами по итогам конкурсных процедур занимается Гатчинское ДРСУ. На сегодняшний день они практически выполнены, осталось отсыпать обочины. Гарантийный срок на выполненный ремонт составляет пять лет.

Привокзальную площадь ремонтировали полностью за счет местного бюджета. Контракт на сумму 3,8 млн рублей выиграла компания «ДСК-Регион». На эти средства отремонтировали асфальтобетонное покрытие, расширили проезды, отсыпали парковку, сделали тротуар с ограждением, установили светофор на пешеходном переходе недалеко от школы. Гарантия на работы составляет пять лет.

Ирина Львович рассказала, что местная администрация также обратилась в ГИБДД по Гатчинскому району с просьбой провести комиссионное обследование привокзальной площади на предмет установки дорожных знаков, чтобы скорректировать движение и парковку на данной территории.


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