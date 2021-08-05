К истории Ингерманландии через кукол, костюмы и быт

В кирхе Святого апостола Петра в деревне Малые Колпаны Гатчинского района прошел мастер-класс по изготовлению ингерманландских национальных кукол, а также знакомство с историей, бытом и костюмом ингерманландских финнов.
Совместное
творчество – это весело, интересно и познавательно, а еще это приобщение к
истокам духовной культуры ингерманландских финнов, чьи потомки проживают на
территории Гатчинского района.
Мастер-класс
для детей и взрослых жителей деревни Малые Колпаны провели члены Общественной
организации «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.