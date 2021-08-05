К истории Ингерманландии через кукол, костюмы и быт

Совместное творчество – это весело, интересно и познавательно, а еще это приобщение к истокам духовной культуры ингерманландских финнов, чьи потомки проживают на территории Гатчинского района.

Мастер-класс для детей и взрослых жителей деревни Малые Колпаны провели члены Общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».



