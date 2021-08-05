К истории Ингерманландии через кукол, костюмы и быт

К истории Ингерманландии через кукол, костюмы и быт

В кирхе Святого апостола Петра в деревне Малые Колпаны Гатчинского района прошел мастер-класс по изготовлению ингерманландских национальных кукол, а также знакомство с историей, бытом и костюмом ингерманландских финнов.

Рубрики : Общество     05 Aug 2021

Совместное творчество – это весело, интересно и познавательно, а еще это приобщение к истокам духовной культуры ингерманландских финнов, чьи потомки проживают на территории Гатчинского района.

Мастер-класс для детей и взрослых жителей деревни Малые Колпаны провели члены Общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

 


 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+