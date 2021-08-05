Магазину «Книги» на Соборной – 85!

Эта дата примечательна не только тем, что внушительная и полукруглая. Интересно, что по самым последним изысканиям сотрудников магазина, ему ровно на 10 лет больше, чем полагали прежде.

Книжная история Гатчины

Как рассказала директор ООО «Книги» Галина Стефаненкова, долгие годы историю магазина отсчитывали с 1946 года. Но, как оказалось, решение о его открытии в Красногвардейске было принято еще в феврале 1936 года, причем установить это помогла наша газета. О том, что 1 марта 1936 года ЛенОКОГИЗ открывает в Гатчине книжный магазин №6, «Красногвардейская правда» написала 20 февраля 1936 года. Магазин располагался в доме №20 на улице Советской (сейчас Соборной), на углу с ул. К. Маркса, в бывшей лавке Леспромхоза. Заведующим магазина был В. Левин («Красногвардейская правда», 16 мая 1936 года).

В магазин стабильно поступали книги, о новинках сообщалось опять-таки в «Красногвардейской правде». Принимались заказы на книги от населения - письменно и по телефону. Книги по заказам высылались наложенным платежом. Также магазин производил прием подержанных учебников и их продажу.

В годы войны и оккупации Гатчины деятельность магазина была приостановлена. Но сразу после освобождения Гатчины работа книжного магазина возобновилась. Его работники возвращались из эвакуации по вызовам ЛенОКОГИЗа и приступали к восстановлению предприятия. Уже осенью 1944 года в магазине был большой выбор книг («Гатчинская правда», 5 сентября 1944 года).

В 1946 году директором магазина №6 был назначен И.Д. Маев, бывший фронтовик с книготорговым образованием. После войны магазин занимал небольшое помещение на ул. Советской, д. 3 («Гатчинская правда», 1 сентября 1948 года). Как вспоминал И.Д. Маев, это помещение было столь маленьким и тесным, что когда туда заходили два-три школьника, то покупателям уже было невозможно подойти к книгам.

Книги в послевоенное время были очень востребованы, товарооборот магазина увеличивался из года в год - город нуждался в большом культурном книжном магазине. И в марте 1952 года магазин получил постоянную «прописку», переехав в отремонтированное здание по адресу: ул. Советская, д.4/9, где и находится по настоящее время («Гатчинская правда», 10 февраля 1952 года).

Интересно и само здание, в котором разместился книжный магазин. Этот угловой старинный особняк был построен в последней четверти ХIХ столетия и, вплоть до революции, принадлежал известному гатчинскому купцу Ивану Ивановичу Будунову. Как рассказывают краеведы, в 1920-1930-х годах здесь находилась фотографическая мастерская Романа Борисова, с 1924 года работали магазин Военно-потребительского общества и парфюмерный магазин.

В лабиринтах книжных стеллажей

Коллектив магазина всегда был стабилен, пополняясь в то же время молодыми кадрами из книготоргового техникума. Сотрудники организовывали продажу книг для трудящихся на предприятиях города и в совхозах. В 1970-е годы в городе было организовано общество книголюбов, и на предприятиях города открывались народные книжные магазины-киоски. («Гатчинская правда», 13 августа 1976 года). Книги для продажи они получали из магазина на Советской улице. В летнее время организовывалась внемагазинная торговля на улице и на праздничных мероприятиях в парке. Магазин осуществлял покупку и продажу старой книги от населения.

Рост товарооборота в магазине постоянно продолжался, и годовой план часто выполнялся досрочно. Среди наград, которые были присвоены магазину - почетное звание коллектива коммунистического труда, почетный диплом Ленинградского областного комитета профсоюзов работников культуры, переходящее Красное знамя ЛКО «Ленкниги».

В разные годы книжным магазином на Соборной руководили Р.Д. Афанасьева, Л.А. Баракова, Г.Н. Ширяева, Т.В. Пименова. До 2017 года магазин возглавляла Н.А. Михнович. Под их руководством магазин продолжал добиваться высоких показателей. Коллектив магазина состоял из опытных работников, ветеранов Ленкниги и молодых сотрудников-комсомольцев. В разные годы в магазине трудились В.К. Борухович, Ф.А. Судворг, О.П. Иванцова, М.Н. Шананина, Р.П. Стрельникова, Н.В. Чижикова, П.В. Жукова, Е.С. Запреева и другие.

Начиная с девяностых годов книжный магазин на Соборной неоднократно переименовывался. Официальное его название сейчас - ООО «Книги». В настоящее время коллектив магазина продолжает традиции культурного обслуживания населения под руководством Галины Борисовны Стефаненковой. Многие годы здесь работают И.В. Лашина, Т.С. Арсентьева, Л.А. Мещерякова, Н.Ф. Копылова, Л.В. Погорелова, Е.А. Кулакова, Т.В. Андреева, Л.Е. Еличева.

Все сотрудники магазина — люди читающие, хорошо разбирающиеся в литературе и всегда готовые прийти на помощь покупателю с любыми литературными запросами.

Что почитать?

В настоящее время ООО «Книги» - это магазин с большим ассортиментом литературы и сувенирно-краеведческой продукции. Своим гостям он предлагает классику, современную российскую и зарубежную прозу и поэзию, детскую и специальную литературу.

Неизменным спросом пользуются книги по истории Гатчины, фотоальбомы, открытки и календари с видами нашего города. Широко представлена в магазине на Соборной краеведческая литература. Здесь всегда можно найти свежие издания Александра Семочкина, Андрея Бурлакова, Валерия Мачульского и других наших краеведов, историков и писателей.

Как говорит Галина Стефаненкова, магазин по-прежнему посещают гатчинцы самых разных возрастных групп. Школьники забегают за книгами из рекомендованных на лето списков литературы. У тех, кто постарше, литературные предпочтения в основном не изменились. Кто-то следит за новинками, а кто-то предпочитает классику, благо сейчас появилось много интересных переизданий. Люди более зрелого возраста предпочитают краеведческую литературу, исторические издания и мемуары. В книжный магазин на Соборной часто заглядывают и покупатели из Санкт-Петербурга — иногда здесь можно найти книги по истории и краеведению, которые редко увидишь в Северной столице.

Как рассказала товаровед магазина Татьяна Арсентьева, магазин активно сотрудничает с разными издательствами и отслеживает результаты ежегодных литературных премий. Главный поставщик магазина — издательский дом «Эксмо», который знакомит с разнообразными книжными новинками каждую неделю.

Татьяна Станиславовна — библиотекарь по образованию и прежнему опыту работы, и к выбору книг для магазина подходит очень серьезно и вдумчиво. По ее словам, чтобы оценить книгу, часто бывает недостаточно аннотации к ней. Приходится пролистывать ее электронные страницы, если есть такая возможность, читать отзывы критиков или читателей.

ООО «Книги» принимает участие в праздничных городских мероприятиях, в дни выборных кампаний, во время проведения кинофестиваля «Литература и кино», а также на ежегодном книжном салоне в библиотеке им. А.И. Куприна.

Время диктует свои правила, и книжный магазин вынужден соответствовать запросу современного читателя. В магазине действует система заказа книг по телефону и по интернету в группе в социальной сети ВКонтакте «Книги Гатчина». На страничке магазина ВКонтакте всегда можно познакомиться с книжными новинками, узнать о скидках, акциях и розыгрышах, уточнить наличие нужной книги.

Любопытно, что в последнее время в магазин стали чаще заглядывать владельцы электронных книг — за книгами бумажными. Людям просто нравится находиться среди книг, вдыхать их запах, перелистывать их страницы...



