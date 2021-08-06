375 заявок на догазификацию поступило от жителей Ленинградской области

375 заявок на догазификацию поступило от жителей Ленинградской области

В Ленинградской области состоялось заседание регионального штаба по газификации под руководством председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрия Андреева.

Рубрики : ЖКХ     06 Aug 2021

В заседании штаба приняли участие представители ООО «Газпром межрегионгаз», органов исполнительной власти и администраций районов Ленинградской области.

Участники обсудили вопросы газификации региона, в том числе  бесплатное подведение газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах – догазификацию.

Как рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин, в регионе уже ведется прием предварительных заявок на догазификацию: в Единых центрах предоставления услуг в Петербурге и филиалах компании, на сайте Общества https://www.gazprom-lenobl.ru, на портале Единого оператора газификации РФ https://connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru.

С начала кампании от жителей Ленинградской области уже поступило 375 заявок.

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