375 заявок на догазификацию поступило от жителей Ленинградской области

В заседании штаба
приняли участие представители ООО «Газпром межрегионгаз», органов
исполнительной власти и администраций районов Ленинградской области.
Участники обсудили
вопросы газификации региона, в том числе бесплатное подведение газа до границ
домовладений в газифицированных населенных пунктах – догазификацию.
Как
рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» Вячеслав Бузин, в регионе уже ведется прием предварительных заявок на
догазификацию: в Единых центрах предоставления услуг в Петербурге и филиалах компании,
на сайте Общества https://www.gazprom-lenobl.ru, на портале Единого оператора
газификации РФ https://connectgas.ru и по электронной почте
okno@gazprom-lenobl.ru.
С начала
кампании от жителей Ленинградской области уже поступило 375 заявок.