Проблемы решаются сообща

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, 4 августа главы администрации поселений Гатчинского района и депутаты ЗакСа встречались с председателем комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денисом Седовым. Речь шла о состоянии региональных дорог, перспективах ремонта, и необходимости их освещения и обустройстве тротуаров, наличии и целесообразности «лежачих полицейских», а также о качестве остановочных пунктов на дорогах регионального значения и обустройстве вело-пешеходных дорожек.

Аналогичная встреча прошла 5 августа с председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрием Андреевым. Основной темой стала газификация. Участники встречи подробно обсудили вопросы с подключением газа в поселениях: строительство и проектирование распределительных газопроводов, зоны ответственности и предполагаемые сроки.

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