Проект #Ямыспорт реализуется на территории
Ленинградской области.
Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ
Сосновоборец Артём Мельников продолжит выступать за волейбольный клуб «Динамо-Ленинградская область» Состав обновлен более чем на 80 %, но Артем остается в команде. О том, как в жизни молодого человека появился волейбол, какой он, профессиональный путь спортсмена, и что в планах на будущее – Артём рассказал в интервью корреспонденту телекомпании СТВ Нике Лисичкиной
Проект #Ямыспорт реализуется на территории
Ленинградской области.
Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ
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