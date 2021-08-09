Артём Мельников

Сосновоборец Артём Мельников продолжит выступать за волейбольный клуб «Динамо-Ленинградская область» Состав обновлен более чем на 80 %, но Артем остается в команде. О том, как в жизни молодого человека появился волейбол, какой он, профессиональный путь спортсмена, и что в планах на будущее – Артём рассказал в интервью корреспонденту телекомпании СТВ Нике Лисичкиной

Рубрики : Спорт     09 Aug 2021

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ

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