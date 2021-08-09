«Классная площадь» против наркотиков

К участию в фестивале, по традиции, приглашаются коллективы, исполняющие музыку различных направлений. Главное условие: возраст большинства участников группы - не больше 35 лет. Креатив, активность и актуальность музыкального материала приветствуются. А вот вредные привычки, сопутствующие стереотипам о рок-музыке, здесь отсутствуют. Кстати, и фестиваль проходил в рамках концертной программы «Искусство против наркотиков».

Как всегда, начался фестиваль «Классная площадь» с отборочного дня.

Да, группы, удостоившиеся чести выступить в Кузьмоловском ДК перед авторитетным жюри, уже прошли стадию интернет-отбора. Однако молодые коллективы, серьёзно настроенные выступить на большом концерте вместе с хэдлайнерами фестиваля, должны были пройти и «очное собеседование».

В этом году членами жюри стали известные в музыкальных кругах профессионалы своего дела: Алексей Могилевский, Михаил Семёнов, Елена Сотникова, Александр Кочергин, и, конечно, один из организаторов фестиваля, Олег Пивовар.

Стоит отметить, что судьи «Классной площади» не только оценивали лирику, визуальную составляющую выступлений, владение голосом и инструментами, но также лично делились с конкурсантами своим мнением, указывая на сильные и слабые стороны. Коллективный «разбор полётов» – одна из полезных традиций первого дня фестиваля. Обсуждения сетов, комментарии членов жюри и напутствия молодым группам завершали блоки выступлений.

Однако интрига оставалась до вечера.

По итогам голосования, право выступить во второй день фестиваля получили группы BAKEEV, Kill City Kills из Санкт-Петербурга и «Вопрос» из Москвы. Победители «лёгкой сцены» группа «Вопрос» также удостоилась приза от дружественного Киришского музыкального фестиваля ДЖАМП.

В этом году в отборе участвовали группы из Ленобласти: Katerpillar представляли Кириши, а коллектив «А-80» – Всеволожск. Без подарков от партнёров фестиваля не ушёл никто.

Второй день «Классной площади» проходил в формате, привычном для современных реалий, но новом для Кузьмоловского фестиваля. Наблюдать за награждением победителей, выступлением самых достойных новичков и именитых хэдлайнеров можно было только в режиме онлайн. Но и это не помешало насладиться отличным шоу.

В непростых условиях проведения мероприятий особенно заметна слаженная работа команды организаторов фестиваля, грамотно подготовленных волонтёров, активная информационная поддержка.

Хочется верить, что уже в следующем году у всех любителей качественной драйвовой музыки будет возможность услышать её вживую на 18-м фестивале «Классная площадь».

Ольга Корнева, Информационный центр «Кириши»

Фото Wibkru