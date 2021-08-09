Муми-тролли устроили детям праздник

Ребята получили незабываемые эмоции от знакомства с героями Муми-долины: Муми-троллем, Малышкой Мю и Снусмумриком, которые вместе с детьми и их родителями устроили игры и веселые танцы. В результате, урок финской сказки превратился в настоящий праздник. Как говорила сама Туве Янссон, мир муми-троллей – это сказка, в которой улетучиваются все заботы и плохое настроение, они превращаются в радость и смех.

В ходе мастер-класса дети раскрашивали разделочные доски с изображением муми-троллей. Они станут хорошим подарком для всей семьи и напоминанием о весело проведенном дне.

Участниками праздника также стали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и директор фонда «Весеннее Солнце» Валерия Александрова, которая поделилась опытом оказания помощи многодетным семьям.

Организаторами мероприятия выступил Женсоветом поселка Тайцы и активисты из сообщества «Инициатива-Тайцы» при содействии благотворительного фонда «Весеннее Солнце» и Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина».





Фото Женсовет поселка Тайцы