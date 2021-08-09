Муми-тролли устроили детям праздник

Ребята получили незабываемые эмоции от знакомства
с героями Муми-долины: Муми-троллем, Малышкой Мю и Снусмумриком, которые вместе
с детьми и их родителями устроили игры и веселые танцы. В результате, урок
финской сказки превратился в настоящий праздник. Как говорила сама Туве Янссон,
мир муми-троллей – это сказка, в которой улетучиваются все заботы и плохое
настроение, они превращаются в радость и смех.
В ходе мастер-класса дети раскрашивали разделочные
доски с изображением муми-троллей. Они станут хорошим подарком для всей семьи и
напоминанием о весело проведенном дне.
Участниками праздника также стали депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Александр Русских и директор фонда «Весеннее
Солнце» Валерия Александрова, которая поделилась опытом оказания помощи
многодетным семьям.
Организаторами мероприятия выступил Женсоветом
поселка Тайцы и активисты из сообщества «Инициатива-Тайцы» при содействии
благотворительного фонда «Весеннее Солнце» и Центра культуры ингерманландских
финнов «Хатсина».
Фото Женсовет поселка Тайцы