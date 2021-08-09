Усадьбе Набокова вернут исторический облик

Музей-усадьба «Рождествено» — объект
культурного наследия федерального значения.
Специалисты отремонтируют фундамент и крышу дома, приведут в порядок
интерьеры здания и отреставрируют его фасады, обновят инженерные коммуникации и
сделают туалеты. Во время работ в здании также заменят прогнившие деревянные
межэтажные перекрытия, поврежденные участки деревянной обшивки стен, внутренние
заполнения дверных и оконных проемов.
В усадьбе планируется сделать
перепланировку цокольного этажа, отремонтировать лестницы, восстановить
флагшток на бельведере, а для людей с ограниченными возможностями здоровья
установить подъемник.
«Восполнение утраченных элементов
производится по сохранившимся образцам и по обмерным чертежам, выполненным до
пожара 1995 года. В усадьбе восстановят подлинный интерьер парадного зала.
Интерьеры комнат будет выполнены по типологии загородной усадьбы второй
половины XIX века с восстановлением отдельных элементов, известных нам по
сохранившими историческим материалам. Кроме того, реставраторы восстановят
изразцовые печи», — поделился подробностями предстоящих работ в усадьбе
Набокова заместитель Председателя Правительства Ленинградской области —
председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Коллекция музея-усадьбы «Рождествено»
насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными для музея является
экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы
Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной
надписью Владимира Владимировича и предметы мебели, пополнившие коллекцию в
последние годы.
В музее хранится богатая краеведческая
коллекция: мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из
них датируется началом XX века, вторая —
современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.
Кроме того, на территории имения
Рукавишниковых-Набоковых сохранился
парк, где до настоящего времени растут липы, дубы, березы и ели.
Несмотря на то, что усадьба закрыта на реставрацию, сотрудники музея проводят
экскурсии по усадебному парку.